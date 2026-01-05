CDU ist sich offenbar einig über Aigner als Bundespräsidentin. Ilse Aigner gilt als klare Favoritin für die Nachfolge von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und erhält breiten Zuspruch aus CDU, SPD und bei den Grünen. Am Sonntag trifft sich das CDU-Präsidium zum Abendessen, am Montagmorgen soll formell über die Personalie entschieden werden. Es gilt als sicher, dass CDU-Chef Friedrich Merz die CSU-Politikerin Aigner als neue Bundespräsidentin vorschlagen wird. Zum Artikel

Klimawandel Copernicus: 2026 reißt fast sicher 1,5-Grad-Marke. Das Jahr 2026 wird nach Angaben des EU-Klimadienstes Copernicus fast sicher die Marke von 1,5 Grad globaler Erwärmung gegenüber der vorindustriellen Zeit reißen. Es wäre das zweite Mal nach 2024. Die Weltgemeinschaft hatte sich im Pariser Klimaabkommen vor gut zehn Jahren darauf verständigt, die Erderwärmung auf deutlich unter zwei Grad, wenn möglich sogar auf 1,5 Grad zu begrenzen, um die katastrophalsten Folgen der Klimakrise abzuwenden. Zum Artikel

Bundestag beschließt härtere Strafen für Gewalttaten mit K.-o.-Tropfen. Demnach sollen Täter, die bei einem Raub oder einer Vergewaltigung betäubende Mittel einsetzten, in Zukunft mit mindestens fünf Jahren Haft rechnen müssen. Durch die rechtliche Gleichstellung von K.-o.-Tropfen mit Waffen kann ein Sexualdelikt nach der Betäubung des Opfers fortan als „schwere Form“ des Übergriffs gewertet werden. Zum Bundespolitik-Newsblog

Tiktok droht Strafe wegen Gefährdung mentaler Gesundheit. TikTok gefährdet seine Nutzer nach vorläufigen Ermittlungsergebnissen der EU-Kommission durch die Video-Empfehlungen auf seiner Plattform. Dem Unternehmen drohe eine Strafe, weil sein Algorithmus selbst schutzbedürftigen Nutzern einen endlosen Strom aus personalisierten Videos anzeige, der psychische Probleme verstärken könne, teilte die Brüsseler Behörde mit. Zum Artikel

Kreml dämpft Erwartungen nach Trumps Ankündigung eines Abkommens. Nach der Ankündigung eines „großen Abkommens“ zur Ukraine durch US-Präsident Donald Trump hat Russland die Erwartungen an ein solches Abkommen gedämpft. Von europäischer Seite sehe Moskau bisher keine Bereitschaft, Fragen eines künftigen Sicherheitssystems auf dem Kontinent zu erörtern, sagte Kremlsprecher Dmitrij Peskow. Zum Liveblog zum Krieg in der Ukraine

Überblick in KartenWo die Front verläuft – Tag 1717

Weitere wichtige Themen

Alles zu den Midterms in den USA

In Mississippi wird noch immer ausgezählt. Aktuell liegt der Demokrat Scott Colom mit weniger als 2000 Stimmen Vorsprung vor der republikanischen Amtsinhaberin Cindy Hyde-Smith. Colom wäre der erste afroamerikanische Senator aus Mississippi seit der Reconstruction-Ära in den 1860er- und 1870er-Jahren. Die Auszählung dauert an, weil die Deadline für Briefwahlstimmen und sogenannte „affidavit ballots" erst am kommenden Dienstag endet. Zum Artikel

Machtkampf bei den Demokraten. Eine Diskussion ist entbrannt, ob der moderate oder der linke Parteiflügel den historischen Sieg herbeigeführt hat SZ-Podcast: „Auf den Punkt“Jung, progressiv – und uneinig: Die neuen US-Demokraten Trump will Oval Office als nationales Denkmal schützen lassen Der amtierende US-Präsident ließ massenhaft Goldornamente an den Wänden anbringen. Seine Nachfolger sollen es deutlich schwerer haben, den Raum wieder umzugestalten. Zum US-Newsblog

Börseneinbruch wegen Tech-Werten: Anleger fürchten Regulierung nach US-Wahlen. Der Nasdaq erlebt den schlechtesten Tag seit anderthalb Jahren. Die Aktien von Tesla, Nvidia und anderen Tech-Konzernen stürzen ab. Der Börseneinbruch steht im Zusammenhang mit den US-Midterms, denn Anleger befürchten nach dem Sieg der Demokraten eine stärkere Regulierung, auch bei Standortfragen neuer Rechenzentren. Zum Artikel