Massive Warnstreiks der IG Metall für höhere Löhne. Beschäftigte bestreiken seit Mitternacht deutschlandweit Hunderte Industriebetriebe, um mehr Geld für Millionen Arbeitnehmer durchzusetzen. Den ganzen Tag finden Aktionen statt. "Eine Lohnzurückhaltung würde niemandem nutzen", sagt IG-Metall-Tarifvorstand Nadine Boguslawski. Zum Artikel (SZ Plus)

Israel schränkt Arbeit von UNRWA stark ein. Das israelische Parlament billigt einen umstrittenen Gesetzentwurf, der dem UN-Palästinenserhilfswerk die Tätigkeit auf israelischem Staatsgebiet untersagt. Dies bedeutet, dass die UNRWA Einsätze im Gazastreifen und im Westjordanland kaum fortsetzen kann, weil Israel die Grenzübergänge kontrolliert. Zum Liveblog zum Krieg in Nahost

"Washington Post": Bezos verteidigt Verzicht auf Wahlempfehlung. Der Besitzer der Zeitung begründet den umstrittenen Schritt in einem Meinungsbeitrag vor allem mit gesunkenem Vertrauen der amerikanischen Öffentlichkeit in die Medien. Zuvor hatte der Sender NPR berichtet, dass nach der Entscheidung mehr als 200 000 Leser der Zeitung ihre Abos gekündigt hätten. Zum Liveblog zur Wahl in den USA

EXKLUSIV – IWF: "Europäische Unternehmen sind weniger produktiv als amerikanische." Seit Wochen streiten Finanzminister Lindner und Wirtschaftsminister Habeck über den richtigen Kurs aus der Rezession. Der Europa-Chef des Internationalen Währungsfonds (IWF), Alfred Kammer, erklärt im SZ-Gespräch, dass der EU-Binnenmarkt übersät ist mit regulatorischen Hürden. Im Gegensatz dazu könnten die Unternehmen in den USA größere Stückzahlen produzieren und verkaufen. Zum Interview

Gefängnisskandal in Augsburg weitet sich aus. Die Bediensteten der JVA Augsburg-Gablingen, gegen die die Staatsanwaltschaft unter anderem wegen des Verdachts der Körperverletzung im Amt ermittelt, haben ein Betretungsverbot für das Gefängnis auferlegt bekommen. Wie das bayerische Justizministerium mitteilt, wurde ein vorläufiges Verbot der Dienstgeschäfte veranlasst sowie ein Disziplinarverfahren. Zum Artikel (SZ Plus)

Eklat bei der Verleihung des Ballon d'Or. Weil Real Madrids Stürmer Vinicius Júnior nicht zum besten Spieler der vergangenen Saison gewählt wird, boykottiert Spaniens Rekordmeister die Gala in Paris. Überraschender Sieger wird Europameister Rodri von Manchester City. Der Ballon d'Or für die beste Fußballerin geht zum zweiten Mal nacheinander an Aitana Bonmatí vom FC Barcelona. Zum Artikel (SZ Plus)

Abschied von DFB-Kapitänin Alexandra Popp. Im letzten Länderspiel der 33-Jährigen verliert die deutsche Elf in Duisburg mit 1:2 gegen Australien. Popp erlebt einen emotionalen Abend. Auch Torhüterin Merle Frohms und Abwehrspielerin Marina Hegering werden aus dem Nationalteam verabschiedet, allerdings ohne Einsatz. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen