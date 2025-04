Chef des Münchner Ifo-Instituts warnt vor Weltwirtschaftskrise. „Das ist leider nicht auszuschließen“, sagt der Ökonom Clemens Fuest der SZ. Die Amerikaner allein würden die Weltwirtschaft zwar nicht in die Krise stürzen. „Aber wenn sich der Protektionismus immer schneller ausbreitet, in China und in Europa, dann ist das eine große Gefahr. Wenn alle in die falsche Richtung gehen, kann es zu einer großen Krise kommen.“ Zum Interview (SZ Plus)

Iran und USA sprechen über Atomkonflikt Irans. Außenminister Araghtschi und der US-Sondergesandte Witkoff werden an diesem Samstag zum Auftakt der Gespräche zwischen ranghohen Vertretern der beiden Länder im Sultanat Oman erwartet. Laut Iran werden die Gespräche indirekt über einen Mediator geführt. Möglich ist aber auch ein direktes Treffen zwischen Witkoff und Araghtschi. Zum Liveblog

Weltweite CO₂-Strafzahlungen in der Schifffahrt ab 2028. Die Länder der internationalen Seeschifffahrtsorganisation IMO haben sich auf einen globalen Standard zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen im Seeverkehr geeinigt. Für jedes Schiff, das einen bestimmten CO₂-Grenzwert überschreitet, wird eine Geldstrafe fällig. Diese liegt nach EU-Angaben zunächst bei 100 US-Dollar pro Tonne CO₂, bei höheren Überschreitungen steige die Strafe. Zum Artikel

Windkraft: Weniger Bürokratie, mehr Chaos. Die Ampelkoalition wollte mit einer Gesetzesänderung den Betreibern von Windrädern das Leben leichter machen. Doch was gut gemeint war, bewirkt das glatte Gegenteil - und legt unzählige Projekte im ganzen Land auf Eis. Die Genehmigungsverfahren vieler Anlagen hängen derzeit in der Schwebe. Zum Artikel

Entscheidende Tage für den FC Bayern. An diesem Samstag steht für den deutschen Fußballrekordmeister in der Bundesliga das Duell mit Borussia Dortmund an, danach geht es am Mittwoch in der Champions League zu Inter Mailand. Im Hintergrund deutet sich schon an, wer im Fall eines Misserfolgs in Ruhe weiterarbeiten darf - und bei wem die Debatten lauter werden. Zum Artikel (SZ Plus)

