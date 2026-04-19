Hin und Her um die Straße von Hormus. In Teheran gibt es offenbar verschiedene Ansichten zur besten Strategie in Verhandlungen mit den USA. Erst erklärt Irans Außenminister die Meerenge für „vollkommen offen“, nun blockiert Iran den Seeweg doch weiterhin. Zum Artikel

MEINUNG Straße von Hormus: Europa und die USA improvisieren nur – zur Freude von Russland und China

Europäisches Kampfjet-Projekt FCAS droht zu scheitern. Berichten zufolge ist der vermutlich letzte Schlichtungsversuch zwischen deutschen und französischen Mediatoren gescheitert. Bundeskanzler Merz, der im Februar grundsätzliche Zweifel geäußert hat, muss nun entscheiden, ob das milliardenschwere Projekt fortgeführt wird. Zum Artikel

EXKLUSIV Bundesregierung befürwortet europäischen 400-Milliarden-Topf – unter Bedingungen. Sie will, dass Fördergelder aus dem „Wettbewerbsfonds“ nicht überproportional an kleinere Mitgliedstaaten und ärmere Regionen fließen, sondern „klar auf die besten Projekte abzielen“. Einige Regierungen befürchten, dass dadurch reichere Mitgliedstaaten profitieren. Zum Artikel

Hoffenheim besiegt Dortmund und macht München praktisch zum Meister. Der BVB verliert sein zweites Spiel in Serie, womit die Bayern quasi auf der Couch Meister werden. Leverkusen verliert trotz drückender Überlegenheit und dank eines überragenden Torhüters Finn Dahmen gegen Augsburg. Zum Artikel

Union Berlin: Der Hype um Cheftrainerin Eta weicht nach der Heimniederlage gegen Wolfsburg der Ernüchterung

Hamburger SV: Der HSV verliert ein emotionsgeladenes Nordderby in Bremen und ist dem Abgrund wieder ein Stückchen näher

Sieg in Frankfurt: RB Leipzig ist die Qualifikation zur Champions League kaum noch zu nehmen, bei der Eintracht ist die Stimmung deutlich schlechter

Walrettung geht nur langsam voran. Die private Rettungsaktion für den Wal in der Ostsee dauert an. Es ist unklar, wie lange sie sich noch ziehen wird. Den Initiatoren zufolge geht die Mission in die finale Phase. Das Tier solle langsam an ein Transportsystem aus Plane und Pontons gewöhnt werden. Wissenschaftler lehnen die Aktion ab, der Wal benötige Ruhe. Zum Artikel

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