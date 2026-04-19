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SZ am AbendNachrichten vom 18. und 19. April 2026

Lesezeit: 1 Min.

Ein Boot und ein vor Anker liegender Tanker am 18. April in der Straße von Hormus vor der Küste der iranischen Insel Qeschm.
Ein Boot und ein vor Anker liegender Tanker am 18. April in der Straße von Hormus vor der Küste der iranischen Insel Qeschm. Asghar Besharati/AP/dpa

Was heute wichtig war.

Von Philipp Saul

Was heute wichtig war

Hin und Her um die Straße von Hormus. In Teheran gibt es offenbar verschiedene Ansichten zur besten Strategie in Verhandlungen mit den USA. Erst erklärt Irans Außenminister die Meerenge für „vollkommen offen“, nun blockiert Iran den Seeweg doch weiterhin. Zum Artikel

  • Liveblog: US-Vizepräsident Vance reist am Montag für Verhandlungen nach Islamabad

Europäisches Kampfjet-Projekt FCAS droht zu scheitern. Berichten zufolge ist der vermutlich letzte Schlichtungsversuch zwischen deutschen und französischen Mediatoren gescheitert. Bundeskanzler Merz, der im Februar grundsätzliche Zweifel geäußert hat, muss nun entscheiden, ob das milliardenschwere Projekt fortgeführt wird. Zum Artikel

EXKLUSIV Bundesregierung befürwortet europäischen 400-Milliarden-Topf – unter Bedingungen. Sie will, dass Fördergelder aus dem „Wettbewerbsfonds“ nicht überproportional an kleinere Mitgliedstaaten und ärmere Regionen fließen, sondern „klar auf die besten Projekte abzielen“. Einige Regierungen befürchten, dass dadurch reichere Mitgliedstaaten profitieren. Zum Artikel

Hoffenheim besiegt Dortmund und macht München praktisch zum Meister. Der BVB verliert sein zweites Spiel in Serie, womit die Bayern quasi auf der Couch Meister werden. Leverkusen verliert trotz drückender Überlegenheit und dank eines überragenden Torhüters Finn Dahmen gegen Augsburg. Zum Artikel

Walrettung geht nur langsam voran. Die private Rettungsaktion für den Wal in der Ostsee dauert an. Es ist unklar, wie lange sie sich noch ziehen wird. Den Initiatoren zufolge geht die Mission in die finale Phase. Das Tier solle langsam an ein Transportsystem aus Plane und Pontons gewöhnt werden. Wissenschaftler lehnen die Aktion ab, der Wal benötige Ruhe. Zum Artikel

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