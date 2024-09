Was heute wichtig ist

Dauerregen in Deutschland und einigen Nachbarländern - Hochwasser droht. In Deutschlands östlichen Nachbarländern Polen und Tschechien ist es in der Nacht zu ersten Überschwemmungen gekommen. In Polen müssen erste Dörfer evakuiert werden. Meteorologen rechnen weiter mit anhaltenden Regenfällen - auch in Bayern und Sachsen. Österreich bereitet sich ebenfalls auf ein größeres Hochwasser vor. Zum Liveblog