Was heute wichtig ist

Menschen in Häusern von Wassermassen eingeschlossen. In der stark vom Hochwasser getroffenen Gemeinde Ebersbach an der Fils nahe Stuttgart sind Anwohner in Gefahr und werden auf Evakuierungen vorbereitet. An diesem Montag wollen Kanzler Scholz und Innenministerin Faeser ins bayerische Reichertshofen reisen. In Süddeutschland soll es vielerorts regnen, die Flutwelle dürfte heute in den Osten Bayerns vordringen. Im Freistaat werden ein Feuerwehrmann und eine Frau vermisst. Bahn-Reisende müssen sich auf Einschränkungen einstellen. Zum Hochwasser-Liveblog