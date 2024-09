Berichte: Israel soll Sprengstoff in Pager eingebaut haben. Mehrere US-Medien melden, dass israelische Geheimdienste und das Militär hinter der Aktion stecken, bei der zeitgleich Tausende Pager explodierten. Diese sollen manipuliert worden sein. Offiziellen Angaben zufolge wurden neun Menschen getötet, mehr als 2800 weitere sollen verletzt worden sein. Die Terrormiliz Hisbollah kündigt Vergeltung an. Die Lufthansa und Air France setzen Flüge in die Region aus. Zum Liveblog über den Krieg in Nahost

Top-Verdiener haben nächstes Jahr weniger Netto. Die Beitragsbemessungsgrenzen der Renten- und Krankenversicherung steigen 2025 steil an. Sie orientieren sich an den Löhnen, die nach der außergewöhnlich hohen Inflation zuletzt gestiegen sind. Die Anpassung finden Ökonomen deshalb nachvollziehbar. Für die Erhöhung langfristig aufkommen müssen aber wohl die Arbeitnehmer. Zum Artikel (SZ Plus)

Deutschland rüstet sich für die Flut – Zahl der Toten in Europa steigt. Tausende Helfer in Mittel- und Osteuropa pumpen Keller aus, sichern Deiche. Das Hochwasser wird in den kommenden Tagen auch Deutschland erreichen. In Landshut rufen die Behörden die zweithöchste Warnstufe aus. Zum Liveblog über das Hochwasser

WG-Zimmer in Deutschland werden teurer. 489 Euro pro Monat – so viel muss man einer Studie zufolge im Durchschnitt in einer Hochschulstadt für ein Zimmer in einer Wohngemeinschaft bezahlen. Das sind 17 Euro mehr als noch im vergangenen Wintersemester. München ist mit 790 Euro Miete für ein WG-Zimmer zum fünften Mal hintereinander die teuerste Stadt in der Auswertung. Zum Artikel

Bayern München gelingt gegen Zagreb ein traumhafter Start in die Champions League. Die Münchner schlagen die Kroaten mit 9:2. Stürmer Kane verwandelt drei Elfmeter und sogar der zuletzt aussortierte Goretzka trifft. Torhüter Neuer wird angeschlagen ausgewechselt, in der Folge zittern die Bayern kurz. Zum Artikel (SZ Plus)

