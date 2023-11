UN: Konvoi mit Medikamenten erreicht Klinik im Gazastreifen. Dies sei erst die zweite Lieferung lebensrettender Hilfsgüter an das Krankenhaus seit Beginn des Kriegs, teilen die Weltgesundheitsorganisation und das UN-Palästinenserhilfswerk mit. Die gelieferten Mengen seien zwar willkommen, reichten jedoch bei weitem nicht aus, um den enormen Bedarf zu decken. Zum Liveblog über den Krieg in Nahost

Habeck sagt Lissabon-Reise wegen Kritik an Israel ab. Der Wirtschaftsminister sollte dort auf Europas größter Tech-Konferenz sprechen. Weil deren Chef Israel zuvor einseitig kritisiert hatte, riefen israelische Unternehmer zum Boykott auf. Zum Artikel

Ex-Siemens-Chef Joe Kaeser warnt vor Scheitern der deutschen Klimaziele 2030. Im Streitgespräch mit Co-Grünen-Chefin Ricarda Lang sieht Kaeser die gesetzlichen deutschen Klimaziele außer Reichweite. "Es fehlen uns vor allem die Stromleitungen dafür", sagt der frühere Siemens-Chef, der mittlerweile das Krisen-Unternehmen Siemens Energy leitet. Auch Lang räumt Probleme ein, hält die Ziele aber für erreichbar. Die Ampel-Regierung sorge nun "für mehr Tempo" beim Ausbau erneuerbarer Energien. Zum Artikel (SZ Plus)

Ein Fünftel aller Tiere und Pflanzen in Europa ist vom Aussterben bedroht. Ein Team hat das Ausmaß des Artenschwunds für Europa neu berechnet und kommt zu dem Ergebnis, dass doppelt so viele Tier- und Pflanzenarten wie bisher gedacht verschwinden könnten. Besonders betroffen vom Massensterben sind Insekten. Zum Artikel (SZ Plus)

Streik in Hollywood: Schauspieler und Studios einigen sich vorläufig. Fast vier Monate lang streikten die Darstellerinnen und Darsteller in Hollywood. Sie verlangten mehr Geld und die Regelung des Einsatzes von KI in der Branche. Nun haben sie mit den Filmstudios ein "vorläufiges Abkommen" erreicht. Zum Artikel

Fußball-Champions-League: FC Bayern qualifiziert sich vorzeitig fürs Achtelfinale. Die Bayern haben in ihrem vierten Gruppenspiel den Sieg gegen Galatasaray Istanbul routiniert erzwungen, am Ende genügte ihnen ein 2:1, um das 17. Gruppenspiel in Folge auf ihre Seite zu ziehen. Zum Artikel (SZ Plus)

Weitere wichtige Themen