Heils Kandidatur setzt Klingbeil unter Druck. Der frühere Arbeitsminister war jahrelang an allen Entscheidungen der Sozialdemokraten beteiligt und präsentiert sich nun als Mann für einen neuen Aufbruch. Nun hängt vieles an Manuela Schwesig, auch für den aktuellen SPD-Vorsitzenden Klingbeil. Zum Artikel

Nähe zum früheren Nvidia-Chef belastet Trump. Laut US-Medienberichten wusste der US-Präsident bereits seit Spätherbst 2025, dass Huang eine Affäre mit einer mutmaßlichen Spionin aus China hatte. Der US-Präsident habe sich aber entschieden, „keine Maßnahmen zu ergreifen“ und nahm Huang trotzdem mit zu Xi nach Peking. Zum Artikel

Historischer Augenblick: Space-X fängt „Starship“ am Startturm wieder auf. Dem US-Raketenbauer Space-X gelingt es erstmals, die Oberstufe der Riesenrakete „Starship“ am Startplatz wieder einzufangen. Damit kann der Konzern die Rakete künftig komplett wiederverwenden. Zum Artikel

Estland schließt nach mutmaßlichem Sabotageangriff alle Grenzen zu Russland. Mehrere Männer werden verdächtigt, ein Feuer bei einem Drohnen-Hersteller geplant zu haben, dessen Produkte auch von der Ukraine eingesetzt werden. Zum Liveblog zum Krieg in der Ukraine

Gesundheitspolitik: Kassenärzte-Chef erwartet Selbstzahlertermine. Als Grund nennt Kassenärzte-Chef Gassen Honorarkürzungen bei den Ärzten. Besonders betroffen könnten die Bereiche HNO, Orthopädie, Kardiologie, Radiologie und Rheumatologie sein. Zum Artikel

Was heute sonst noch wichtig war