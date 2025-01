Vier israelische Soldatinnen sollen freikommen. Am 477. Tag ihrer Geiselhaft sollen die Frauen an diesem Samstag von der Hamas übergeben werden. Die Regierung in Tel Aviv wirft der Terrororganisation einen Verstoß gegen den Geiseldeal vor, weil laut Abkommen zuerst alle lebenden Zivilistinnen freigelassen werden müssten, bevor die Hamas Soldatinnen und andere Geiseln entlässt. Zum Liveblog zum Krieg im Nahen Osten

23 Polizeiautos brennen in München aus. Die Fahrzeuge gehen in der Nacht auf einem abgelegenen Gelände der Hundestaffel im Stadtteil Untermenzing in Flammen auf. Die Polizei geht von politisch motivierter Brandstiftung aus. Der Fall passt in das Muster einer mutmaßlichen Anschlagsserie. Zum Artikel (SZ Plus)

Orbán blockiert Russland-Sanktionen. Ende Januar laufen die Strafmaßnahmen der EU gegen die Regierung in Moskau aus. Eine Verlängerung muss einstimmig beschlossen werden, der ungarische Regierungschef aber stellt sich quer und Bedingungen auf. Damit bringt er die EU in große Nöte. Am Montag wird weiter verhandelt. Zum Artikel

„Strategisches Scheitern“ am Hindukusch. Die Enquete-Kommission des Bundestages zum Einsatz der Bundeswehr in Afghanistan legt am Montag ihren Abschlussbericht vor. Der Entwurf liegt der Süddeutschen Zeitung vor, die Bilanz ist verheerend – trotz Teilerfolgen wie etwa der Verbesserung der Lebensbedingungen der Menschen vor Ort sowie Fortschritten bei Infrastruktur und Bildung. Zum Artikel

Baubranche fordert Lockerung des Mietrechts. Angesichts der Wohnungsnot wünscht der Präsident des Zentralverbands des Deutschen Baugewerbes eine spezielle Klausel für Kleinvermieter, die ein oder zwei Wohnungen privat vermieten. Aus Angst, einem unliebsamen Bewohner nicht kündigen zu können, würden viele erst gar nicht vermieten, sagt Wolfgang Schubert-Raab. In kleinen Betrieben mit bis zu zehn Mitarbeitern gebe es auch einen weniger strengen Kündigungsschutz als in größeren Firmen. Zum Interview (SZ Plus)

Nach der Messerattacke in Aschaffenburg

SPD und Grüne kritisieren Merz für Pläne bei Migrationsanträgen. Der Kanzlerkandidat der Union will im Bundestag offenbar Stimmen der AfD in Kauf nehmen. Seine Kontrahenten Scholz und Habeck warnen ihn vor jeder Kooperation mit der äußerst rechten Partei. Der Bundeskanzler will am Mittwoch eine Regierungserklärung abgeben. Zum Liveblog zur Bundestagswahl

Proteste gegen Auftritt Höckes in Aschaffenburg. Die AfD versucht, das Gedenken an die Opfer der Messerattacke vom Mittwoch zu instrumentalisieren. Gegendemonstranten behindern die Kundgebung des Thüringer Landesvorsitzenden der rechtsextremistischen Partei. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen