SZ am Morgen

Joe Biden bei seinem Besuch in Lahaine.

Was wichtig ist und wird.

Von Nadja Lissok

Was heute wichtig ist

Biden besucht Hawaii. Zwei Wochen nach der Katastrophe mit weit mehr als hundert Toten fliegt der US-Präsident nach Hawaii, um die Kritik an seinem Krisenmanagement zu zerstreuen. Er hatte sich lange Zeit gelassen, bevor er sich zu den verheerenden Bränden auf der Insel geäußert hat. Nun aber unterbricht er seinen Urlaub und versucht, die Hawaiianer zu trösten. Zum Artikel

Brics-Treffen in Südafrika startet. Präsident Ramaphosa empfängt in Johannesburg zwei Tage lang die Präsidenten Brasiliens, Indiens, Chinas und den russischen Außenminister. Außerdem hat er mehr als 30 Staatschefs aus Afrika eingeladen. Vorab hat Ramaphosa die Grundzüge seiner Außenpolitik vorgestellt und klargemacht, dass Russland nicht zu den wichtigen Handelspartnern des Landes gehört. Ganz oben steht nun stattdessen China. Zum Artikel

Lang wirbt in der Lausitz für früheren Kohleausstieg. Die Parteichefin der Grünen reist zu Beginn ihrer Sommertour nach Spremberg und Cottbus, um über das grüne Prestigeprojekt beim Klimaschutz zu reden: den Kohleausstieg im Osten 2030. FDP und SPD sehen den Plan kritisch und auch in den ostdeutschen Regionen gibt es heftigen Widerstand. Zum Artikel (SZ Plus)

Für die Kalifornier ging der "Hurriquake" glimpflich aus. Tropensturm Hilary führt in dem US-Bundesstaat zu Rekord-Regenfällen und Überschwemmungen, zusätzlich gibt es mehrere Erdbeben. Die Folge: In manchen Gegenden kommt die Hälfte der jährlichen Regenmenge herunter, es herrscht Erdrutsch-Gefahr und vieles versinkt buchstäblich im Schlamm. Der Schaden dürfte im hohen zweistelligen Millionenbereich liegen, trotzdem kommt es nicht so schlimm wie befürchtet. Zum Artikel

Moskau meldet erneut nächtliche Drohnen-Angriffe. Die russische Luftabwehr wehrt nach eigenen Angaben vier ukrainische Drohnen ab. Zwei Drohnen seien über der Region Moskau zerstört worden, zwei weitere seien über der Grenzregion Brjansk im Südwesten des Landes abgestürzt. Die Ukraine meldet, dass die Stadt Saporischschja mit Shahed-Drohnen angegriffen worden sei. Aktuelle Entwicklungen im Liveblog

Chinas Wirtschaft kämpft zunehmend mit strukturellen Problemen. Die Volkswirtschaft hat sich noch nicht von der Pandemie erholt. Nun rutscht die Immobilienbranche in eine Krise. Weltweite Folgen sind möglich: Einerseits könnten die globalen Rohstoffmärkte entlastet werden, wenn die Nachfrage aus China sinkt. Andererseits ist das Land die größte Exportnation und nach den USA auch größter Importeur. Zum Artikel (SZ Plus)

Weitere wichtige Themen