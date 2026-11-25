Haushaltsdebatte im Bundestag: Merz bereitet das Land auf schwierige Zeiten vor. Bei der Generaldebatte in Berlin räumt der Bundeskanzler ein, dass die Haushaltsaufstellung nicht gut gelaufen ist. Die Grünen werfen ihm vor, es „zu vermasseln“. Der Bundeshaushalt 2027 umfasst mit 560 Milliarden Euro ein Rekordvolumen, darunter über 200 Milliarden Euro neue Schulden. Zum Artikel

Trump plant neue Zölle gegen die EU und 13 weitere Handelspartner. Den höchsten Aufschlag soll China erhalten. Washington wirft den betroffenen Ländern vor, durch Subventionen eine von der realen Nachfrage abgekoppelte Produktion zu fördern und damit den US-Handel zu belasten. Zum Artikel

FC Bayern: Musialas erste Absence-Untersuchung war nach Vertragsverlängerung. Verein und Management veröffentlichen eine gemeinsame Erklärung. Musiala erhalte „die volle Unterstützung“, Spekulationen weisen die Bayern zurück. Zum Artikel

Erneut hochrangiges Hamas-Mitglied in Gaza getötet. Bei dem Angriff ist palästinensischen Angaben zufolge auch dessen Familie ums Leben gekommen. Am Dienstag war bereits der Chef des internen Sicherheitsapparats der Hamas durch israelische Angriffe getötet worden. Zum Artikel

Jeffrey Epsteins Tod: Was die neuen Dokumente belegen. Weltweit halten sich Zweifel daran, dass sich der US-Sexualstraftäter im Gefängnis selbst getötet hat. Eine neue Untersuchung nährt dieses Misstrauen. Experten kritisieren, dass zentrale Anknüpfungstatsachen fehlen. Das mache eine sichere Klärung der Todesumstände bis heute unmöglich. Zum Artikel

Was heute sonst noch wichtig war