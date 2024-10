Scholz bei Illner: Die Seitenkommentare sind mit schuld (SZ Plus)

Neue Verhandlungen über Geiseldeal in NahostDie Verhandler wollen an diesem Wochenende in Doha zusammenkommen mit dem Ziel, eine Freilassung der Geiseln und eine Waffenruhe im Gazastreifen zu erreichen. Unterdessen gehen die militärischen Auseinandersetzungen in der Region weiter. Bei einer Konferenz in Paris erhält Libanon Unterstützungszusagen im Ausmaß von rund einer Milliarde Dollar. Zum Liveblog zum Krieg in Nahost

EU warnt Nordkorea vor Truppenhilfe für Russland. Für die EU-Staaten wäre eine Entsendung von Soldaten "ein einseitiger feindseliger Akt mit ernsthaften Konsequenzen für den Frieden und die Sicherheit in Europa und weltweit". UN-Generalsekretär Guterres fordert bei seinem umstrittenen Auftritt auf dem Brics-Gipfel einen "gerechten Frieden" für die Ukraine. Zum Liveblog zum Krieg in der Ukraine

Brics-Gipfel in Russland: Wie Putin sich die Welt erträumt

Trump droht mit Entlassung von Sonderermittler Jack Smith. Er werde Smith im Falle seines Wiedereinzugs ins Weiße Haus "innerhalb von zwei Sekunden feuern", kündigt der Republikaner an. Der Sonderermittler leitet zwei Verfahren gegen Trump. Im Endspurt vor der Wahl am 5. November tritt die demokratische Präsidentschaftskandidatin Harris mit prominenten Unterstützern auf - darunter Springsteen, Obama und Beyoncé. Zum Liveblog zur Wahl in den USA

Weitere wichtige Themen: