Klingbeil kündigt Sparpaket von „mehr als 30 Milliarden Euro“ an. Um die gigantischen Löcher in der mittelfristigen Finanzplanung des Bundes zu stopfen, wird die schwarz-rote Koalition spätestens im Haushalt 2027 gewaltig sparen müssen. Der Finanzminister sagt voraus: Der Etat werde die Regierung „massiv fordern“ und der Koalition „wahnsinnig viel abverlangen“. Alle Ressortchefs müssten sich bewegen, „jede und jeder, der da am Kabinettstisch sitzt, wird sparen müssen“. Zum Artikel (SZ Plus)

Deutsche Wirtschaft schrumpft wieder. Nach einem kleinen Plus zu Anfang des Jahres kippt sie erneut ins Minus: Für die Monate April bis Juni meldet das Statistische Bundesamt einen Rückgang von 0,1 Prozent. Die Perspektive für das gesamte Jahr ist vor allem durch die neuen US-Zölle auf deutsche Exporte düster. Viele Konjunkturforscher rechnen mit einem Nullwachstum. Erst 2026 könnte es etwas besser werden. Zum Artikel (SZ Plus)

Biathlon-Olympiasiegerin Dahlmeier bei Bergunglück gestorben. Die ehemalige Spitzensportlerin kommt im pakistanischen Karakorum-Gebirge auf etwa 5700 Metern Höhe durch einen Steinschlag ums Leben. Dahlmeiers ausdrücklicher Wunsch sei es gewesen, „dass niemand sein Leben riskieren darf, um sie zu bergen“, so ihr Management. „Ihr Wunsch war es, ihren Leichnam in diesem Fall am Berg zurückzulassen“. Zum Artikel (SZ Plus)

Unfall in Pakistan: Wie die Suche nach Dahlmeier ablief (SZ Plus)

Evakuierungen, Überschwemmungen und Verletzte nach Erdbeben im Pazifikraum. Mit einer Stärke von 8,8 ist das Beben vor der russischen Halbinsel Kamtschatka das weltweit heftigste seit Fukushima. Zahlreiche Länder – von Japan und den Philippinen über Hawaii bis zur US-Westküste und Lateinamerika – werden mit Tsunami-Warnungen in Alarmbereitschaft versetzt. Größere Schäden bleiben aber aus. Zum Artikel (SZ Plus)

Neun Monate Haft auf Bewährung in Aserbaidschan-Affäre. Der frühere CSU-Bundestagsabgeordnete Eduard Lintner wird wegen Bestechung der früheren CDU-Parlamentarierin Karin Strenz verurteilt. Diese habe im Anschluss in Redebeiträgen und bei Abstimmungen im Europarat und zum Teil auch im Bundestag die Position Aserbaidschans eingenommen, sagt der Vorsitzende Richter am Oberlandesgericht München. Zum Artikel (SZ Plus)

Höchststrafe für vierfachen Feuermord von Solingen. Der geständige Täter wird wegen Mordes, gefährlicher Brandstiftung mit Todesfolge und gefährlicher Körperverletzung zu lebenslanger Haft und Sicherungsverwahrung verurteilt. Von einem rassistischen Motiv geht das Gericht nicht aus, die Angehörigen sehen das anders. Zum Artikel (SZ Plus)

Weitere wichtige Themen