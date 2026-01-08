Haseloff will vorzeitig als Ministerpräsident Sachsen-Anhalts aufhören. Der dienstälteste Ministerpräsident Deutschlands will sein Amt bereits Ende Januar abgeben, wenn seine Koalitionspartner SPD und FDP zustimmen. Nachfolger soll Landeswirtschaftsminister und CDU-Landeschef Schulze werden. In Sachsen-Anhalt wird am 6. September ein neuer Landtag gewählt. In Umfragen liegt die CDU derzeit deutlich hinter der AfD. Zum Artikel

Deutschland bereitet sich auf Sturmtief „Elli“ vor. Von der Nacht an können heftige Schneefälle Probleme mit sich bringen. Besonders Ostdeutschland, der Harz und die Region zwischen Bremen und Hamburg dürften betroffen sein, warnt der Wetterdienst. In Teilen Norddeutschlands bleiben die Schulen am Freitag geschlossen, auch die Bahn kündigt Zugausfälle an. Zum Artikel

EXKLUSIV Neues BND-Gesetz soll Agenten ins digitale Zeitalter bringen. Die Mitarbeiter des Bundesnachrichtendienstes sollen mehr Befugnisse bei der Überwachung des Internets bekommen, wie aus einem Gesetzentwurf hervorgeht. Sie würden es dem BND künftig auch erlauben, Google, Meta oder X zu hacken. Der deutsche Auslandsnachrichtendienst soll unabhängiger von den Amerikanern werden. Zum Artikel

Der Druck auf Merz ist gewaltig, doch des Rückhalts der CSU kann er sich sicher sein. Innen- und außenpolitisch hat der CDU-Kanzler mit vielen Problemen zu kämpfen. Aber die Schwesterpartei weiß er auf seiner Seite. Auf deren Klausur im kalten Bayern wird er warm empfangen. Merz sei der „richtige Bundeskanzler in ganz, ganz schwierigen Zeiten“, heißt es dort. Zum Artikel

Scharfe Kritik an Wegner nach Tennis-Blackout in Berlin. Der Regierende Bürgermeister steht nach dem Anschlag auf die Stromversorgung ohnehin wegen seiner Kommunikation in der Kritik. Nun stellt sich heraus, dass Wegner an Tag eins der Krise Tennis spielen ging und das später verschleiert hat. Im September wird das Berliner Abgeordnetenhaus gewählt. Für die Gegner des CDU-Spitzenkandidaten ist die Sache ein Geschenk. Zum Artikel

Ausstieg der USA aus Weltklimarat und Klima-Konvention hätte gravierende Folgen. Offenbar will die Trump-Regierung auch die letzten Verbindungen zum internationalen Klimaschutz kappen und kündigt den Ausstieg aus mehreren Abkommen an. Die USA werden in den nächsten Jahren weder bei Klimagipfeln noch bei der Erstellung des nächsten Sachstandsberichts mitreden. Politiker und Experten sind entsetzt. Zum Artikel

Zalando schließt Standort Erfurt mit 2700 Beschäftigen. Der Modehändler will den größten eigenen Logistikstandort in Ostdeutschland Ende September dichtmachen. Grund dafür sei eine Neuausrichtung des „konzerneigenen europaweiten Logistiknetzwerks“ nach der Übernahme des Konkurrenten About You im vergangenen Jahr. Außerdem erhöhen chinesische Billiganbieter wie Shein und Temu den Druck auf deutsche Anbieter, Kosten zu senken. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen