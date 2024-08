Harris stellt wirtschaftspolitisches Programm vor. In ihrer ersten großen programmatischen Rede führt die Präsidentschaftskandidatin der Demokraten die Eckpunkte ihrer künftigen Wirtschaftspolitik aus: bezahlbare Häuser und Wohnungen, Steuererleichterungen für die Mittelschicht und der Kampf gegen die Inflation. Wie sie das alles finanzieren will, darauf bleibt Harris Antworten schuldig. Zum Artikel (SZ Plus)

Beim Parteitag in Chicago wollen die Demokraten Einheit demonstrieren (SZ Plus)

Tim Walz löst Begeisterung aus, weil er wirkt wie ein netter Papa (SZ Plus)

Nach der Einigung auf den Etat droht der nächste Streit. Zwar haben sich Scholz, Habeck und Lindner auf einen Kompromiss für den Haushalt 2025 geeinigt, doch Haushälter fürchten bereits, dass es bei den Beratungen im Bundestag im Herbst noch einmal richtig krachen kann. Dann könnten sich einige Posten als nicht haltbar oder zu optimistisch gerechnet erweisen. Einige Koalitionäre befürchten außerdem ein "bitteres Erwachen nach den Landtagswahlen" in Sachsen, Thüringen und Brandenburg. Zum Artikel (SZ Plus)

Urteil des Verfassungsgerichts zur Schuldenbremse: Koalition rückt von juristisch heiklem Plan ab (SZ Plus)

AKW-Kühltürme in Grafenrheinfeld gesprengt. Der Start der Sprengung verzögert sich wegen einer Störaktion, doch dann fallen die Kühltürme des stillgelegten Atomkraftwerkes in der Nähe von Schweinfurt mit einem lauten Knallen in sich zusammen. 50 Jahre nach dem Baubeginn der Anlage sind von den markanten Zeichen der einstigen Hochrisikotechnologie nur noch zwei relativ kleine Schutthaufen zu sehen. Zum Artikel (SZ Plus)

Schwarzarbeit bleibt oft unentdeckt - Millionen Menschen in Deutschland sind unterbezahlt. Nur alle 72 Jahre wird ein Betrieb in Deutschland durchschnittlich von der Finanzkontrolle Schwarzarbeit überprüft. Gleichzeitig werden immer noch Hunderttausende Menschen um den Mindestlohn betrogen: im Jahr 2021 waren es mehr als zwei Millionen Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen. Zum Artikel (SZ Plus)

DFB-Pokal: Bayern siegen gegen SSV Ulm. Der FC-Bayern gewinnt das erste Spiel unter dem neuen Trainer Vincent Kompany souverän mit 4:0 und zieht in die nächste Runde des DFB-Pokals ein. Thomas Müller trifft doppelt, auch Coman und Kane erzielen jeweils ein Tor. Zum Artikel (SZ Plus)

FC Bayern in der Einzelkritik: Kimmich freut sich wie ein freigelassener Seelöwe (SZ Plus)