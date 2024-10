Harris' kämpferisches Finale in Washington. Dort, wo Trump vor vier Jahren seine Anhänger aufforderte, zum Kapitol zu marschieren, spricht die demokratische Kandidatin vor zehntausenden Menschen. Harris nennt ihren Kontrahenten "einen kleinen Tyrannen" und präsentiert sich entschieden als Gegenmodell. Zum Artikel (SZ Plus)

LIVEBLOG Trump will Impfgegner Kennedy mit Kindergesundheit betrauen

Tarifverhandlungen bei VW gehen in die nächste Runde. Der Autokonzern droht mit Werkschließungen und Entlassungen. Deshalb wird es in den anstehenden Tarifverhandlungen nicht nur um Löhne gehen, sondern auch um die vom Management aufgekündigte Beschäftigungsgarantie. Die Stimmung ist schlecht. Die IG Metall droht, das Gespräch schnell abzubrechen und bereitet Streiks vor. Zum Artikel (SZ Plus)

Tote bei Unwettern in Spanien. Nach heftigen Regenfällen in weiten Teilen Spaniens werden Leichen gefunden. Weitere Menschen werden noch vermisst. Besonders schlimm ist die Lage in den Regionen Valencia, Murcia und Andalusien, die auch bei Urlaubern beliebt sind. Dort gab es Hagel und starke Windböen, Flüsse traten über die Ufer, Straßen und Häuser wurden überschwemmt. Zum Artikel

BSW-Bundesspitze greift thüringischen Landesverband frontal an. Parteichefin Wagenknecht attackiert den Kompromiss mit den möglichen Koalitionspartnern CDU und SPD zum Thema Frieden. Andere greifen die Thüringer BSW-Doppelspitze auch persönlich frontal an. Sie gebe Positionen auf, für die das BSW gewählt worden sei. Wenn die Glaubwürdigkeit auf dem Spiel stehe, sei es besser, in die Opposition zu gehen. Zum Artikel

EXKLUSIV Studie: Deutsche Entwicklungshilfe stärkt deutsche Exporte und bringt Jobs. Wenn Deutschland andere Länder unterstützt, sei das auch gut für die heimische Wirtschaft, zeigt eine KfW-Studie. Jeder Euro Hilfe bringe einen Anstieg deutscher Exporte um 36 Cent. Entwicklungszusammenarbeit führe langfristig dazu, dass die Menschen in den geförderten Ländern mehr Geld verdienten und somit ihre Nachfrage nach Importen steige. Zum Artikel (SZ Plus)

Dortmund scheitert im DFB-Pokal an Wolfsburg. Damit scheidet Borussia Dortmund aus dem Pokalturnier aus. Der VfB Stuttgart setzt sich knapp gegen Zweitligist Kaiserslautern durch. Auch der 1. FC Köln steht im Achtelfinale. Zum Artikel

