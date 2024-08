Harris tritt erstmals mit ihrem Vizekandidaten Walz auf. Der Gouverneur von Minnesota, den Harris wenige Stunden zuvor zu ihrem Running Mate erklärt hatte, stellt sich den Amerikanern vor: als Footballtrainer, der Waffen besitzt und mit Republikanern zusammenarbeiten kann. „Ich habe die Kunst des Kompromisses gelernt“, sagt er, „des Kompromisses, ohne meine Werte zu verraten.“ Zum Artikel (SZ Plus)

Sinwar neuer Hamas-Anführer. Der Leiter des militärischen Flügels werde der Nachfolger des in Iran getöteten Hamas-Führers Hanija, teilt die Terrororganisation mit. Mit ihm rückt der Stratege des Massakers vom 7. Oktober an die Spitze. Damit werden erfolgreiche Verhandlungen mit Israel noch unwahrscheinlicher. Zum Artikel (SZ Plus)

Rheinland-Pfalz: Hotel in Kröv an der Mosel teilweise eingestürzt. Nach Angaben der Polizei ist ein Toter geortet worden. Acht weitere Menschen seien noch im Gebäude eingeklemmt und teils schwer verletzt. Dem SWR zufolge sind die Rettungskräfte mit einem Großaufgebot im Einsatz, auch eine Hundestaffel sei angefordert worden. Warum das Haus einstürzte, ist bisher nicht bekannt. Zum Artikel

EXKLUSIV: GDL-Chef fordert von der Bundesregierung, den Bahn-Vorstand zu entlassen. „Es müssen Manager an die Spitze des Konzerns, die wirklich was von der Bahn verstehen. Aktuell sitzen da lauter Juristen und BWLer und sacken ihre Millionen ein“, sagt Weselsky. Parallel brauche es einen Strukturwechsel bei der Bahn. Zum Interview (SZ Plus)

EXKLUSIV: Viele Bundesländer sehen keinen Grund für eine Reform der Erbschaftssteuer. Privaterben werden vom Finanzamt kräftig zur Kasse gebeten, Unternehmenserben kommen gänzlich ungeschoren davon. Daran wird sich bis auf Weiteres nichts ändern, denn nur Hamburg und Niedersachsen plädieren unmissverständlich für eine Änderung des Gesetzes. Zum Artikel (SZ Plus)

Weitere wichtige Themen

Alles Wichtige zu den Olympischen Spielen

DFB-Frauen verlieren Halbfinale. Gegen die Olympia-Rekordsiegerinnen aus den USA unterliegen die deutschen Fußballerinnen ohne Kapitänin Popp und Torjägerin Schüller 0:1 nach Verlängerung. Eine Bronzemedaille zum Abschied von Trainer Hrubesch kann das Nationalteam aber noch holen. Gegner am Freitag ist Spanien. Zum Artikel

Vorschau: Das bringt Olympia am Mittwoch. Die deutschen Handballer treffen im Viertelfinale auf Gastgeber Frankreich, Diskuswerfer Prüfer will seine starke Leistung aus der Qualifikation bestätigen - und Boxer Tiafack greift nach der Goldmedaille im Superschwergewicht. Zum Artikel