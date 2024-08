Harris grenzt offenbar Kreis möglicher Vize-Kandidaten ein. Insidern zufolge sind nur noch zwei Kandidaten im Rennen: Josh Shapiro, Gouverneur von Pennsylvania, und Tim Walz, Gouverneur von Minnesota. Die demokratische Präsidentschaftskandidatin will ihren „running mate“ am Dienstag bekanntgeben. Nach einem ersten gemeinsamen Auftritt des neuen Duos ist eine Blitz-Wahlkampftour durch die politisch am meisten umkämpften Bundesstaaten geplant. Zum Liveblog

Kurse an der japanischen Börse steigen stark. Der wichtigste japanische Index Nikkei springt um 9,4 Prozent nach oben, nachdem er am Tag zuvor massiv eingebrochen war. Experten rechnen damit, dass sich die Lage wieder entspannen könnte. Zum Artikel

Einbrüche an US-Börsen weniger schlimm als befürchtet. Wie geht es nach den weltweiten Kursabrutschen weiter? Droht der US-Wirtschaft wirklich eine Rezession? Und was heißt das für den Präsidentschaftswahlkampf? Die wichtigsten Fragen und Antworten zu den Börsentumulten. Zum Artikel (SZ Plus)

Vier verletzte US-Soldaten nach Angriff auf Stützpunkt in Irak. In der Region wächst die Anspannung: In Irak werden vier US-Soldaten durch eine Rakete verletzt, Jordanien bereitet seinen Luftverkehr auf einen iranischen Angriff vor. Die USA sprechen von einem „entscheidenden Moment“ für den Nahen Osten. Zum Liveblog zum Krieg in Nahost

Junta in Mali bricht mit der Ukraine. Bei Rebellenangriffen im Norden des Sahara-Staats sind viele russische Kämpfer und malische Soldaten gestorben. Der ukrainische Militärgeheimdienst deutet kurz nach den Kämpfen an, die Rebellen unterstützt zu haben. Die Militärjunta schreibt nun in einer Mitteilung, Kiew habe die Souveränität des Landes verletzt. Zum Artikel

Füllkrug verlässt den BVB und geht zu West Ham United. Der Publikumsliebling wechselt nach London, das führt zu Unmut bei vielen BVB-Fans. Aber mit Serhou Guirassy ist ein neuer Stammstürmer schon da – mit Maximilian Beier könnte ein weiterer kommen. Zum Artikel (SZ Plus)

Alles zu Olympia

Gold für die 3x3-Basketballerinnen. Svenja Brunckhorst, Sonja Greinacher, Elisa Mevius und Marie Reichert besiegen Spanien im Finale – und holen damit die erste deutsche Olympia-Medaille im Basketball. Zum Artikel (SZ Plus)

Turner Dauser verkündet internationales Karriereende. Lukas Dauser war am Barren Weltmeister, in Tokio gewann er Olympia-Silber. In Paris wollte er trotz einer Bizeps-Verletzung noch einmal alles versuchen – doch das Happy End bleibt aus. Kurz nach dem Wettkampf beendet er seine internationale Karriere. Zum Artikel

Streit bei 400-Meter-Mixed-Staffel. Bei der Nominierung der 400-Meter-Mixed-Staffel bekommt Alica Schmidt den Vorzug vor der Freundin von Startläufer Jean Paul Bredau. Der verpatzt seinen Lauf – und kritisiert den DLV. Zum Artikel (SZ Plus)

Weitere wichtige Themen