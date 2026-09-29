Mutmaßlicher Millionenbetrug mit Samsung-Smartphones Hunderttausende vermeintlich neue Handys, Dutzende Millionen Euro vermuteter Steuerschaden: Ermittler gehen europaweit gegen eine Bande vor, die sich auf Kosten von Kunden und Steuerzahlern bereichert haben soll. Zum Artikel

Sachsen-Anhalt: Siegmund will im Dezember Regierungschef werden. Was der AfD-Politiker im Wahlkampf noch ausschloss, soll nun Realität werden - er möchte auch ohne eigene Mehrheit im Landtag von Sachsen-Anhalt Ministerpräsident werden. Zum Artikel

Open AI stoppt Veröffentlichung von neuem KI-Modell wegen Sicherheitsbedenken. Das System habe die internen Sicherheits- und Ausrichtungsstandards des Unternehmens nicht erfüllt, teilt der Chat-GPT-Hersteller mit. Anthropic und Open AI überbieten sich derzeit mit Weltuntergangsszenarien. Hintergrund sind geplante Börsengänge. Zum Newsblog

Ex-Geheimdienstchef: Netanjahu hat Hinweise auf 7. Oktober ignoriert. Der frühere Schin-Bet-Direktor Ronen Bar bestätigt Berichte, denen zufolge der israelische Premier kurz vor dem Angriff der Hamas gewarnt worden sei. Die Nachricht kommt vier Wochen vor der Wahl in Israel. Zum Artikel

Warum der „Dreamliner“-Flug in München fast in einer Katastrophe endete. Nach dem Unfall einer Boeing 787 der Vietnam Airlines vom 15. August legt die zuständige Bundesbehörde einen Zwischenbericht vor. Während des Startvorgangs wurden die Bremsen mehrmals betätigt. In der Folge schoss die Maschine über die Landebahn hinaus und wurde dabei erheblich beschädigt. Zum Artikel

El Niño ist jetzt so stark wie nie zuvor. Die Temperaturen im Ostpazifik sind so hoch wie nie zuvor gemessen. Das führt schon jetzt zu Extremereignissen rund um die Welt. Dabei ist mit dem Höhepunkt erst im Winter zu rechnen. Zum Artikel

US-Botschafterin in Griechenland soll Athen indirekt gedroht haben. Guilfoyle soll Griechenlands Energieminister indirekt mit politischer Einmischung gedroht haben. Im Gespräch mit dem Minister deutet die US-Botschafterin an, dass die USA zu einem Sturz der Regierung beitragen könnten. Das berichtet das Wall Street Journal. Zum Artikel

Alles zum Krieg in der Ukraine

Putin testet Einigkeit der Nato-Staaten. Russland verstärkt laut dänischem Militärgeheimdienst seinen hybriden Krieg mit mehr Sabotage, Cyber- und Drohnenangriffen auf europäische Ziele. Pistorius schickt zur Absicherung der Parlamentswahl in Lettland vier Eurofighter. Zum Artikel

Putins Terror ist in Kiew angekommen. Weil er 2014 aus dem Donbass floh, verpasste Sergey Maidukov die Beerdigung seiner Mutter. Doch selbst in Kiew ist niemand mehr sicher, wie der Angriff auf die Akademie der Wissenschaften zeigt. Zum Gastbeitrag

Was heute sonst noch wichtig war