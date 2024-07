Was heute wichtig ist

Hamas meldet Tod des Politchefs Hanija. Eines der ranghöchsten Hamas-Mitglieder ist in Teheran getötet worden. Dort soll er an der Amtseinführung des neuen iranischen Präsidenten teilgenommen haben. Zu den Todesumständen ist bisher nichts bekannt. Die Hamas spricht von einem "verräterischen zionistischen Angriff" auf sein Haus in Teheran. Zum Liveblog