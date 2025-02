Hamas übergibt Leichen von vier Geiseln. Die sterblichen Überreste werden Berichten zufolge an das Rote Kreuz übergeben. Israel lässt außerdem offenbar knapp 40 palästinensische Gefangene frei. Die Hamas will nach eigenen Angaben Gespräche über eine zweite Phase der mit Israel vereinbarten Waffenruhe im Gazastreifen aufnehmen. Zum Liveblog

Trump schließt Nato-Beitritt der Ukraine aus. „Ich kann euch sagen, dass ihr die Nato vergessen könnt“, sagt der US-Präsident bei seiner ersten Kabinettssitzung auf die Frage einer Journalistin zum russischen Angriffskrieg und Zugeständnissen der Ukraine. Nach Angaben des südkoreanischen Geheimdienstes hat Nordkorea weitere Soldaten nach Russland geschickt. Zum Liveblog

USA: Reportervereinigung wehrt sich gegen Ausschluss von Journalisten. In einer E-Mail der White House Correspondents' Association (WHCA) heißt es: „Unser Vorstand wird keinen Versuch dieser oder irgendeiner anderen Regierung unterstützen, die unabhängige Berichterstattung über das Weiße Haus zu unterwandern.“ Zur ersten Kabinettssitzung Trumps wird vier Reportern der Zugang verwehrt. Zum Liveblog

FC Bayern feiert 125. Geburtstag. Am 27. Februar 1900 beginnt die Geschichte des Fußballklubs in einem Café. Gegründet wird der Verein von so etwas wie den Hipstern jener Zeit, die anfangs teilweise als „scheißfein“ geschmäht werden. Erfolge feiern die Bayern-Anhänger seitdem auf vielen Plätzen Münchens - vom ersten Bolzplatz im Künstlerviertel bis zur Arena am Stadtrand. Zum Artikel (SZ Plus)

DFB-Pokal-Viertelfinale: Leipzig gewinnt 1:0 gegen Wolfsburg. Das entscheidende Tor gelingt Stürmer Sesko in der 69. Minute. Er verwandelt einen umstrittenen Handelfmeter. Die Leipziger schaffen damit den Einzug ins Halbfinale. Mögliche Gegner sind dort Bayer Leverkusen, VfB Stuttgart und Arminia Bielefeld. Die Auslosung findet am Sonntag statt. Zum Artikel

Alles Wichtige nach der Bundestagswahl

Viele Auslandsdeutsche konnten auch wegen Behördenfehlern nicht wählen. Für viele kamen die Unterlagen zu spät. Das lag nicht nur an vorgezogenen Fristen und langen Postlaufzeiten. Recherchen zeigen: Wahlämter hätten den Ablauf oftmals beschleunigen können, stattdessen wurde beispielsweise ein billigerer und langsamerer Versandweg gewählt. Zum Artikel

Habeck will im Bundestag bleiben. Er nehme das Mandat an, sagt der bisherige Vizekanzler in einem auf sozialen Medien verbreiteten Video. Wegen des enttäuschenden Wahlergebnisses beanspruche er aber keine Führungsposition bei den Grünen. Zum Liveblog

Organisationen empören sich über die Union. Nach den vielen Demos gegen den Kurs von CDU-Chef Merz verlangt seine Bundestagsfraktion in 551 Fragen Auskunft über Förderungen für Verbände und Initiativen wie Campact, Omas gegen rechts und Greenpeace. Manche von ihnen sehen dahinter den Versuch, sie einzuschüchtern. Zum Artikel (SZ Plus)

Weitere wichtige Themen