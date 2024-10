Porträt des getöteten Hamas-Führers: Gewalt gegen Israel, ein Leben lang (SZ Plus)

Reaktionen: "Er hat unsere Zukunft in eine Hölle verwandelt". Die Palästinenser im Gazastreifen machen zwar Israel für die vielen Toten, die der Krieg bisher gefordert hat, verantwortlich, aber auch die Hamas. Nicht alle wagen nun, nach dem Tod Sinwars auf ein schnelles Ende des Krieges zu hoffen. Zum Artikel (SZ Plus)

Netanjahu: Tod Sinwars ermöglicht bessere Zukunft. Der israelische Ministerpräsident bezeichnet die Tötung des Hamas-Chefs als wichtigen Meilenstein. US-Präsident Biden will in Kürze mit Netanjahu über ein Ende des Gazakriegs und einen Geisel-Deal sprechen. Iran und Hisbollah sehen nun eher eine Eskalation als ein Kriegsende. Zum Liveblog zum Krieg in Nahost

Was heute wichtig ist

Biden trifft Scholz, Starmer und Macron.Der US-Präsident absolviert seinen Abschiedsbesuch in Berlin. In zweieinhalb Wochen bestimmen die USA seinen Nachfolger oder seine Nachfolgerin, der Ausgang der Wahl wird das transatlantische Bündnis der nächsten vier Jahre prägen. Biden will die amerikanische Unterstützung der Ukraine auch über seine Amtszeit hinaus sichern. Zum Artikel (SZ Plus)

Scholz reist in die Türkei.Wenn der Bundeskanzler am Wochenende den türkischen Präsidenten Erdoğan trifft, wird dieser etwas dafür fordern, dass er weiterhin Geflüchtete aus Syrien und Afghanistan an der Weiterreise in die EU hindert. Die Türkei braucht Hilfe aus dem Westen, um aus ihrer Wirtschaftskrise herauszukommen. Außerdem möchte Erdoğan 40 Eurofighter-Jets von den Europäern kaufen. Und er wünscht sich schnellere und einfachere Visaverfahren für Türkinnen und Türken. Zum Artikel (SZ Plus)

Schwierige Regierungsbildung in Österreich. Die FPÖ hat die Nationalratswahl gewonnen, doch keine Partei will mit ihr koalieren. ÖVP-Chef und Kanzler Nehammer hatte erst kürzlich bekräftigt, er werde "nicht den Steigbügelhalter machen", damit FPÖ-Chef Kickl Kanzler werden könne. Dennoch sind weitere Gespräche zwischen beiden Parteien geplant. Auf der Suche nach einem Regierungspartner tritt Kickl ungewohnt freundlich auf. Zum Artikel (SZ Plus)

