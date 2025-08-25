Robert Habeck verlässt den Bundestag. Der grüne Ex-Vizekanzler und Ex-Wirtschaftsminister wird sein Mandat zum 1. September zurückgeben. Er wolle „Abstand zu dem zu engen Korsett des Berliner Politikbetriebs gewinnen“, sagt er. Zum Artikel (SZ Plus)

Merz startet die Mission Neuanfang. Nach einem Sommer der koalitionsinternen Querelen setzt der Kanzler auf einen „Herbst der Reformen“. Dass er die SPD gleich wieder mit Aussaugen zum Sozialstaat provoziert, lässt aber Zweifel aufkommen, dass der Plan aufgeht. Zum Artikel (SZ Plus)

Vier Journalisten bei israelischem Angriff auf Klinik getötet. Laut Augenzeugen waren die Reporter nach einem ersten Angriff zum Krankenhaus geeilt. Bei einer zweiten Attacke kommen die Journalisten mit weiteren Menschen ums Leben. Israel stellt den schrittweisen Abzug aus Libanon in Aussicht. Zum Liveblog zum Krieg in Nahost

Israels Armeechef Eyal Zamir: Der General plant eine Offensive, die er für falsch hält (SZ Plus)

Klingbeil in Kiew - weitere Hilfen geplant. Die vorsichtige Hoffnung auf ein baldiges Ende des Krieges ist wieder Ratlosigkeit gewichen. Der Vizekanzler will in Kiew deutsche Solidarität zeigen - und präsentiert große Zahlen. Im laufenden Jahr sind hier 8,3 Milliarden geplant, 2026 und 2027 dann jeweils 8,53 Milliarden Euro. Zum Artikel (SZ Plus)

Liveblog zum Krieg in der Ukraine: Selenskij spricht mit USA über Verhandlungen mit Russland

