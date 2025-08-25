Zum Hauptinhalt springen

SZ am AbendNachrichten vom 25. August 2025

Lesezeit: 1 Min.

„Um das sein zu können, was sie von mir erwarten, muss ich einen anderen Weg gehen als den erwarteten“, sagt Habeck über seinen Rückzug.
„Um das sein zu können, was sie von mir erwarten, muss ich einen anderen Weg gehen als den erwarteten“, sagt Habeck über seinen Rückzug. (Foto: Florian Gaertner/IMAGO)

Von Juri Auel

Robert Habeck verlässt den Bundestag. Der grüne Ex-Vizekanzler und Ex-Wirtschaftsminister wird sein Mandat zum 1. September zurückgeben. Er wolle „Abstand zu dem zu engen Korsett des Berliner Politikbetriebs gewinnen“, sagt er. Zum Artikel (SZ Plus)

  • MEINUNG: Robert Habeck: Seine Verdienste werden von vielen unterschätzt (SZ Plus)

Merz startet die Mission Neuanfang. Nach einem Sommer der koalitionsinternen Querelen setzt der Kanzler auf einen „Herbst der Reformen“. Dass er die SPD gleich wieder mit Aussaugen zum Sozialstaat provoziert, lässt aber Zweifel aufkommen, dass der Plan aufgeht. Zum Artikel (SZ Plus)

Vier Journalisten bei israelischem Angriff auf Klinik getötet. Laut Augenzeugen waren die Reporter nach einem ersten Angriff zum Krankenhaus geeilt. Bei einer zweiten Attacke kommen die Journalisten mit weiteren Menschen ums Leben. Israel stellt den schrittweisen Abzug aus Libanon in Aussicht. Zum Liveblog zum Krieg in Nahost

Klingbeil in Kiew - weitere Hilfen geplant. Die vorsichtige Hoffnung auf ein baldiges Ende des Krieges ist wieder Ratlosigkeit gewichen. Der Vizekanzler will in Kiew deutsche Solidarität zeigen - und präsentiert große Zahlen. Im laufenden Jahr sind hier 8,3 Milliarden geplant, 2026 und 2027 dann jeweils 8,53 Milliarden Euro. Zum Artikel (SZ Plus)

Weitere wichtige Themen des Tages:

