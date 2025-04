Was heute wichtig war

Habeck korrigiert Wirtschaftsprognose erneut nach unten. Der Aufschwung kommt nicht in Schwung – trotz der gelockerten Schuldenbremse. Ursachen sind nach den Worten des scheidenden Wirtschaftsministers der Präsident der USA und hausgemachte Fehler. Bewahrheitet sich die Vorhersage der Bundesregierung, wäre dies nach bereits zwei Rezessionsjahren in Folge die längste Wirtschaftsflaute in der Geschichte der Bundesrepublik. Zum Artikel