Nachrichten kompakt

Bundestagswahl: Habeck tritt im Spitzenduo mit Baerbock an. Der Wirtschaftsminister soll im Wahlkampf zwar als Kanzlerkandidat und "Kandidat für die Menschen" eine herausgehobene Stellung bekommen. Auf ihrem Parteitag am Wochenende werden die Grünen dennoch ein Spitzenduo mit der Außenministerin küren. Das geht aus einem Antrag für den Parteitag hervor. Zum Artikel (SZ Plus)