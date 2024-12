Grundsteuer: Die meisten wissen immer noch nicht, wie viel sie zahlen müssen. 36 Millionen Grundstücke müssen neu erfasst und taxiert werden. Doch wie teuer wird die neue Grundsteuer für Hauseigentümer und Mieter? Die wichtigsten Fragen und Antworten zum Aufregerthema 2025. Zum Artikel (SZ Plus)

Mögliche Behördenfehler nach Anschlag von Magdeburg im Fokus. Vor allem das Sicherheitskonzept des Veranstalters sowie das Agieren der Polizei stehen auf dem Prüfstand. Wege auf den Weihnachtsmarkt waren offenbar nicht, wie vorgesehen, mit Stahlketten gesichert. Zum Artikel

Krieg in der Ukraine: USA sehen große Verluste unter nordkoreanischen Soldaten. Die US-Regierung geht davon aus, dass in der vergangenen Woche mehr als 1000 nordkoreanische Soldaten getötet oder verwundet wurden. Offenbar stirbt ein erster Nordkoreaner in ukrainischer Gefangenschaft. Zum Liveblog

Israel greift libanesisch-syrische Grenzübergänge an. Ziel der Militärangriffe sei die Infrastruktur der Hisbollah-Miliz gewesen, teilt die Armee mit. Im Gazastreifen sind israelische Soldaten in einer Klinik im Einsatz. Zum Liveblog

Trump ruft Obersten Gerichtshof zur Aussetzung von Gesetz zu Tiktok-Verkauf auf. Tiktok droht in wenigen Wochen das Aus in den USA, wenn die Video-App nicht verkauft wird. Der designierte Präsident wendet sich nun an das Oberste Gericht, das ihm Zeit für eine Lösung geben soll. Zum Liveblog

Weitere wichtige Themen

Datenleck bei VW: Daten zu 800 000 E-Autos standen unverschlüsselt online