EXKLUSIV Bürgergeld-Reform spart doch keine Milliarden. Die seit Juli geltende Grundsicherungsreform der Bundesregierung bringt laut ausgewerteten Haushaltsdaten keine der versprochenen Milliardeneinsparungen. Eine Auswertung der Süddeutschen Zeitung zeigt: Die Kosten inklusive Mieten liegen bislang auf dem Niveau der Vorjahresmonate. Experten halten zweistellige Milliardeneinsparungen für unrealistisch. Zum Artikel

MEINUNG Die Grundsicherung ist ein Paradebeispiel für schlechte Reformpolitik

Mutmaßlicher Russland-Spion in Brandenburg festgenommen. Der Mann mit ukrainischer Staatsbürgerschaft soll für einen russischen Nachrichtendienst militärisch relevante Informationen gesammelt und dafür unter anderem Kontakte in die europäische Rüstungsindustrie genutzt haben. Die Bundesanwaltschaft wirft ihm daher geheimdienstliche Agententätigkeit vor. Zum Artikel

Geschätzte Steuereinnahmen ziehen bis 2030 etwas an. Bund, Länder und Kommunen können wegen der besseren Konjunktur in den kommenden Jahren mit etwas mehr Steuereinnahmen rechnen als noch im Frühjahr angenommen. Für 2027 ergibt die Steuerschätzung nach Angaben des Finanzministeriums 10,9 Milliarden mehr als bisher erwartet. Zum Newsblog zur Bundespolitik

Europäisches Parlament ehrt Internationalen Strafgerichtshof. Mit der Vergabe des Sacharow-Preises würdigt das Parlament die wichtige Arbeit des Internationalen Strafgerichtshof (IStGH) bei der Wahrung des Völkerrechts trotz des hohen Drucks aus den USA. Zum Artikel

AfD erwog offenbar, einen Privatdetektiv auf ZDF-Reporter Köster anzusetzen. Geleakte E-Mails zeigen, dass die AfD 2019 offenbar erwog, einen Privatdetektiv einzusetzen, um die Privatadresse von ZDF-Reporter Fabian Köster zu ermitteln. Köster hatte sich auf einer FPÖ-Wahlparty als Reporter von „AfD-TV“ ausgegeben, was ein Anwalt der AfD als rechtswidrig ansah. Zum Artikel

Gericht untersagt vorerst Auswertung der „Zeit“-Interviews im Block-Prozess. Das Landgericht Hamburg hatte Interview-Aufzeichnungen der Zeit mit einer Tochter von Christina Block sicherstellen lassen. Die Wochenzeitung hat dagegen Beschwerde eingelegt. Ende September waren Auszüge aus den Gesprächen in einem Podcast der Zeit veröffentlicht worden. Die Tonaufzeichnungen haben nach Einschätzung des Gerichts potenzielle Beweisbedeutung. Zum Artikel

Mächtige Staaten setzen Weltklimarat unter Druck. Russland, China, Indien und andere Länder blockieren in der UN zwei wichtige Beschlüsse für den internationalen Klimaschutz. Mehr als 100 Klimaforscher wehren sich dagegen in einem offenen Brief. Auch die deutsche Bundesregierung tritt mit einer breiten Allianz für die Arbeit des Weltklimarats ein. Zum Artikel

Ebola erreicht zwei weitere afrikanische Länder. In der Demokratischen Republik Kongo grassiert das Virus seit etwa fünf Monaten – nun wurde es auch in Kenia und Nigeria entdeckt. Experten befürchten, dass es sich weiter ausbreitet.

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Viessmann steigt beim FC Bayern ein. Der FC Bayern verkauft Anteile der AG an die Viessmann Generations Group für kolportierte 250 Millionen Euro. Es sind die letzten Prozente, die der Verein ohne explizite Zustimmung der Mitglieder veräußern durfte. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen des Tages

Alles zum Krieg in der Ukraine

Ausbleibende Raketenabwehr aus den USA setzt Ukraine massiv unter Druck. Die USA liefern keine Patriot-Abwehrraketen mehr an die Ukraine, was Russland Angriffe auf die Ukraine erleichtert. Ob die Lieferungen absichtlich zurückgehalten werden, um politischen Druck auf Selenskij auszuüben, ist offen. Die humanitären Folgen der fehlenden Raketenabwehr sind schon jetzt katastrophal. Zum Artikel

MEINUNG Aus dem Kongress ist Kritik zu hören. Aber das geht noch lauter Im US-Parlament regt sich Widerstand gegen Donald Trumps Umgang mit der Ukraine und sein Hofieren von Wladimir Putin. Ein bisschen zumindest. Zum Artikel