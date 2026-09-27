EXKLUSIV Banaszak und Brantner treten erneut als Grünen-Chefs an. Das Spitzenduo der Oppositionspartei will die Grünen weitere zwei Jahre führen und den Umbau der Partei vorantreiben. Gewählt wird die neue Führung auf der Bundesdelegiertenkonferenz vom 4. bis 6. Dezember in Berlin, beide Flügel haben die Kandidaturen bereits abgesegnet. Zum Artikel

Sondierungsgespräche in Berlin: Fünf hohe Hürden für Rot-Grün-Rot

Preise für Milchprodukte könnten wegen Proteinhype bald steigen. Milch, Joghurt und Quark könnten bald teurer werden. Der Milchindustrie-Verband hält erhebliche Preissteigerungen für notwendig. Als Gründe nennt die Branche die starke Nachfrage, regional sinkende Milchmengen und den Proteinboom. Zum Artikel

Tigst Assefa verpasst in Berlin dramatisch den Marathon-Weltrekord. Die Äthiopierin liegt lange auf Kurs für eine neue Bestmarke – verletzt sich aber kurz vor dem Ziel der 42,195 Kilometer. Anna Langerwisch erzielt als beste deutsche Frau den 16. Platz. Zum Artikel

Wadephul trifft russischen Außenminister Lawrow. Deutschland und Russland kommen erstmals seit 2022 zu einem bilateralen Gespräch zusammen. Der russische Außenminister Sergej Lawrow sagt hinterher, der Austausch mit Außenminister Johann Wadephul habe keinerlei Fortschritt gebracht. Zum Artikel

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