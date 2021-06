Von Barbara Galaktionow

Was wichtig ist

Baerbock stellt sich zur Wahl als Kanzlerkandidatin. Den Beginn des Bundesparteitags am Freitag hat die Grünen-Spitze unfallfrei überstanden und radikale Klimabeschlüsse verhindert. Doch die nächsten Kampfabstimmungen sind schon in Sicht. Und am Nachmittag steht die Wahl von Parteichefin Baerbock zur Spitzenkandidatin für die Bundestagwahl an. Constanze von Bullion berichtet.

EXKLUSIV Millionäre fordern: Besteuert uns! 36 Millionäre aus Deutschland und Österreich fordern in einem Appell eine höhere Besteuerung von Millionenvermögen. In der Initiative "Tax me now" setzen sie sich unter anderem für eine Wiedereinführung der Vermögenssteuer, eine Vermögensabgabe und striktere Regeln gegen Steuerhinterziehung ein. Sonja Zekri hat mit ihnen gesprochen.

Putin: Verhältnis zu den USA hat Tiefpunkt erreicht. Kurz vor dem Gipfeltreffen mit Joe Biden sieht der russische Präsident das Verhältnis zu Washington in einer schweren Krise, deutet aber an, dass er sich eine Zusammenarbeit vorstellen könne. Den neuen US-Präsidenten sieht er als "Karrieremenschen" - und völlig anders als dessen Vorgänger Trump. Zur Meldung

G7 sprechen über Pandemiefolgen. Die Staats- und Regierungschefs der sieben führenden Industriestaaten beraten am zweiten Tag ihres Gipfels in Cornwall über Wirtschaft, Gesundheit und Außenpolitik. Zentrales Thema dürfte die Pandemiebekämpfung sein. Bei Staatsbesuchen und Treffen in Großbritannien spielt seit jeher die Royal Family eine tragende Rolle. Auch diesmal reiste Queen Elizabeth an. Alexander Menden berichtet aus Falmouth.

Italien besiegt die Türkei im EM-Auftaktspiel. Die Squadra Azzurra siegt beim ersten Spiel der Fußball-Europameisterschaft in Rom 3:0 gegen sehr defensiv eingestellte Türken. In Rom erleben die Zuschauer eine Stimmung, wie es sie seit 15 Monaten nicht gegeben hat. Zur Eröffnungsfeier singt Tenor Andrea Bocelli im Stadio Olimpico. Zum Spielbericht von Philipp Schneider

Djokovic besiegt Nadal bei den French Open. Der Serbe schafft im Halbfinale eines der großen Tenniswunder. In Paris. Auf Sand. Die Partie über vier Stunden kann sich jetzt schon einreihen in die Liste der Klassiker dieses Sports. Mehr zur Partie von Gerald Kleffmann

Weitere wichtige Themen:

Pulitzer-Preise: George-Floyd-Video gewürdigt

USA: Was Biden mit Trumps Mauer-Milliarden vorhat

Hongkong: Demokratie-Aktivistin Agnes Chow aus Gefängnis entlassen

Die News zum Coronavirus

Bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz sinkt leicht. Binnen 24 Stunden werden in Deutschland 1911 Neuinfektionen und 129 Tote registriert. Die Inzidenz liegt bei 18,3. Aktuelle Corona-Meldungen aus Deutschland

US-Arzneimittelbehörde verordnet Entsorgung von Millionen Impfdosen. Die FDA gibt den in einer umstrittenen Produktionsstätte in Baltimore hergestellten Impfstoff des US-Unternehmens Johnson & Johnson zunächst nur teilweise frei. Einem Medienbericht zufolge müssen etwa 60 Millionen Dosen vernichtet werden. Großbritannien erwägt, die geplante Aufhebung der Corona-Maßnahmen wegen der Delta-Variante um vier Wochen zu verschieben. Weltweite Corona-Meldungen

Bester Dinge

Mach mal, Trottel! In Großbritannien ist ein Roboter auf den Markt gekommen, der Unkraut jäten kann. Sogar einen ordentlichen Namen trägt er - was nicht jeder von sich behaupten kann. Mehr hier