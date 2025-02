Selenskij zu Gast im Weißen Haus. Der ukrainische Präsident trifft seinen US-Kollegen Trump, um ein Abkommen über den gemeinsamen Abbau von Rohstoffen wie zum Beispiel Seltenen Erden zu unterzeichnen. Russland schlägt den USA vor, den Flugverkehr wiederaufzunehmen. Zum Liveblog zum Krieg in der Ukraine

„Sie können sich für die Mengen und Werte auch einfach beliebige Zahlen ausdenken.“ Rohstoffe gegen weitere Hilfen – so stellt sich die US-Regierung die Zusammenarbeit mit der Ukraine vor. Nur: Verfügt das Land überhaupt über Bodenschätze im Wert Hunderter Milliarden Dollar? Fragen an den Geologen Harald Elsner von der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe. Zum Interview (SZ Plus)

Mutmaßlicher Angreifer von Aschaffenburg wohl schuldunfähig. Ein Zweijähriger und ein 41 Jahre alter Mann starben bei dem Messerangriff auf eine Kindergartengruppe im Park Schöntal. Dass eine psychische Erkrankung bei dem mutmaßlichen Täter eine Rolle spielte, deutete sich schon an - nun bringt ein Gutachten neue Erkenntnisse. Zum Artikel

Deutsche Inflationsrate verharrt im Februar bei 2,3 Prozent. Das Leben in Deutschland hat sich in gleichem Maße verteuert wie im Januar. Für die kommenden Monate erwarten Volkswirte Entspannung. Zum Artikel

Papst Franziskus auf dem Weg der Besserung, aber geschwächt. Nach zwei Wochen im Krankenhaus geht es dem Papst deutlich besser. Das freut seine Anhänger, durchkreuzt aber die Pläne mancher Widersacher. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen des Tages:

Bundestagswahl

Sondierungen in „konstruktiver Atmosphäre“ – Fortsetzung kommende Woche. Nach den ersten Gesprächen über eine schwarz-rote Koalition ziehen die Generalsekretäre der drei Parteien ein positives Fazit. Kommende Woche soll es weitergehen. Zum Liveblog zur Regierungsbildung

Verhandler hüllen sich in Schweigen. Wie eine geheime Kommandosache behandeln CDU, CSU und SPD den Start ihrer Sondierungsgespräche. Gleich am Anfang geht es um das Schlüsselthema Finanzen. Zum Artikel (SZ Plus)

Diese Männer und Frauen reden über eine schwarz-rote Koalition. Union und SPD haben für die Sondierungsgespräche neunköpfige Verhandlungsteams zusammengestellt. Wer sitzt am Tisch – und was lässt sich daraus über spätere Ämter schließen? Zum Artikel (SZ Plus)