Hamas will Geiselfreilassung verschieben. Israel halte sich nicht an die Vereinbarung zur Waffenruhe, teilt ein Hamas-Sprecher mit. Geiseln berichten über grausame Details während ihrer Gefangenschaft. Die stark unterernährten Männer sind sehr schwach. Zum Liveblog zum Krieg in Nahost

Rumäniens Präsident tritt zurück. Nach der annullierten Präsidentenwahl sollte er eigentlich im Amt bleiben, bis ein Nachfolger bestimmt ist. Doch nun kommt Klaus Iohannis einem Amtsenthebungsverfahren durch das Parlament zuvor. Zum Artikel

Libyen: Dutzende tote Migranten in Massengräbern entdeckt. Bei einer Razzia der Polizei in Libyen werden Hunderte Migranten aus der Gewalt von Menschenhändlern befreit. Die Ermittler finden zwei Massengräber. Zum Artikel

Frankreich kündigt 109 Milliarden Euro KI-Investitionen an. In Paris beginnt heute ein großer Gipfel zu künstlicher Intelligenz. Frankreichs Präsident will sein Land als Vorreiter präsentieren. Zum Artikel

Kanzlerkandidat der Grünen: Habeck wehrt sich gegen Plagiatsvorwurf. Ein Plagiatsjäger wirft dem Kanzlerkandidaten der Grünen vor, in seiner Doktorarbeit gegen wissenschaftliche Standards verstoßen zu haben – das macht Habeck selbst öffentlich. Eine erste Prüfung seiner Universität entlastet ihn. Zum Artikel

MEINUNG Scholz hat beim TV-Duell aus seiner schlechten Lage das Beste gemacht. Bei Merz war es umgekehrt. Aber wie viel Boden konnte der Kanzler gutmachen? Zum Kommentar (SZ Plus)

Fragen zur Wahl? Der KI-Assistent der SZ antwortet. Was versprechen die Parteien in der Familien- oder Klimapolitik? Wie wirkt sich die Wahlrechtsreform aus? Was bedeuten die Pläne der Parteien für Ihren Geldbeutel? Ganz gleich, was Sie zur Bundestagswahl wissen möchten – fragen Sie den KI-Wahlassistenten der SZ! Zum Artikel (SZ Plus)