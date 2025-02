Die Grünen streiten über Habecks Migrationspläne. Der grüne Spitzenkandidat fordert eine schärfere Asylpolitik. Doch in seiner Partei regt sich Widerstand. Die FDP ruft dazu auf, kurz vor der Wahl noch einen Kompromiss zu finden. Zum Artikel

Wer will die Bundeswehr „kriegstüchtig“ machen? Die Außen- und Verteidigungspolitik in den Wahlprogrammen der Parteien im Check: Worin sich die Positionen zu Trump und Israel, zur Wehrpflicht, Nato und zu Russlands Ukraine-Krieg unterscheiden. Zum Artikel (SZ Plus)

Die SPD befindet sich beim Thema Migration in der Klemme. In der Partei meinen einige, Merz eine AfD-Nähe zu unterstellen, genüge nicht als Antwort auf das Migrationsproblem. Es ist fraglich, ob sie recht haben. Zum Artikel Meinung

MEINUNG Die Debatte über gefährliche Migranten beleidigt Millionen Menschen und hilft nicht weiter (SZ Plus)

Was heute wichtig war

BGH entscheidet: Negativzinsen waren unzulässig. Es ging um sogenannte Verwahrentgelte – Kosten für die Geldanlage auf Sparkonten. Nun hat der Bundesgerichtshof im Streit zwischen Verbrauchern und Banken geurteilt. Zum Artikel (SZ Plus)

Zollstreit mit den USA: Chinas Gegenschlag fällt mild aus. Peking erhöht als Reaktion auf Donald Trumps Zölle die Abgaben auf einige US-Importe. Doch die Sanktionen sind auffällig zurückhaltend. Offenbar will die Volksrepublik einen neuen Handelskrieg vermeiden. Zum Artikel

Altkanzler Schröder leidet an Burn-out. Der ehemalige Kanzler hat sich wegen Gesundheitsproblemen in Behandlung begeben. Im Untersuchungsausschuss zu Nord Stream 2 wird er auf absehbare Zeit nicht aussagen können, sagt sein Arzt. Zum Artikel

Tausende verlassen griechische Insel: Auf Santorin bebt die Erde weiter. Innerhalb weniger Tage hat auf der griechischen Insel mehr als 200 Mal die Erde gebebt. Viele Anwohner und Touristen bringen sich in Sicherheit. Zum Artikel (SZ Plus)

Reiserecht bei Erdbeben: Was Santorin-Reisende jetzt wissen sollten

Weitere wichtige Themen des Tages: