Union und SPD starten am Donnerstag Koalitionsverhandlungen. Die CDU-Spitze hat für die Aufnahme von Koalitionsgesprächen gestimmt. Widersprüchliche Aussagen gibt es allerdings zur Zurückweisung von Asylbewerbern an der Grenze. Zum Artikel

MEINUNG Geflüchtete an den Grenzen zurückzuweisen ist eine Eskalation mit Ansage

Wirtschaft beurteilt das Sondierungspapier gemischt. Zu viele unsinnige Geschenke und zu wenige Ideen, wie gespart werden kann: Ökonomen und Ökonominnen haben einige Kritik an den Ergebnissen der Sondierung von Union und Sozialdemokraten. Zum Artikel

Was heute wichtig war

Tausende Flüge gestrichen: Warnstreiks legen Flugverkehr bundesweit lahm. Für Reisende ist es ein düsterer Start in die Woche: An 13 Flughäfen in Deutschland hat die Gewerkschaft Verdi zu Warnstreiks aufgerufen. Tausende Flüge fallen insgesamt aus, unter anderem in München, Frankfurt und Berlin. Zum Artikel

Tanker und Frachtschiff kollidieren in der Nordsee - „massiver Feuerball“. Bei dem Zusammenstoß nahe der britischen Küste vor Yorkshire geht ein Öltanker in Flammen auf. Mehr als 30 Menschen seien von anderen Schiffen an Land gebracht worden, es werden mehrere Personen vermisst, heißt es in Medienberichten. Die Unglücksursache ist noch unklar. Der Tanker hatte wohl Kerosin für die US-Armee an Bord. Zum Artikel

Bürokratieabbau: Ministeriums-Beirat für umfassende Reformen. Auch Union und SPD wollen der Bürokratie den Kampf ansagen. Passend dazu legt ein Regierungsbeirat ein Gutachten vor: Es fehle auf allen Ebenen an Flexibilität, heißt es da. Der Gesetzgeber solle die Dinge gröber regeln – durch Bagatellklauseln und großzügige Pauschalierung. Zum Artikel (SZ Plus)

