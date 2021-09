SZ am Morgen

Was wichtig ist und wird.

Von Philipp Saul

Bundestagswahl

Grüne und FDP beginnen Gespräche über gemeinsame Regierung. Die Grünen-Vorsitzenden Baerbock und Habeck haben sich mit FDP-Chef Lindner und Generalsekretär Wissing zu ersten Vorsondierungen getroffen. Die beiden Parteien wollen sich auf Grundlinien einer politischen Zusammenarbeit einigen und erst danach mit SPD oder CDU/CSU sprechen. Der Unions-Fraktionsvorsitzende Brinkhaus erklärt, Laschet werde "bestimmt nicht" Oppositionsführer im Bundestag werden, sollte die CDU nicht den Kanzler stellen. Zum Artikel

Brinkhaus wird wieder Unions-Fraktionschef - vorerst für sechs Monate. Das Hin und Her um den Fraktionsvorsitz offenbart, dass die CDU nach der Wahlschlappe weder eine klare Führung noch einen klaren Kurs hat. Die Wahl von Brinkhaus für lediglich ein halbes Jahr ist ein Kompromiss. Dafür verzichten alle anderen möglichen Bewerber auf eine Kandidatur. Auch Parteichef Laschet tritt nicht an. Es ist ein Zeichen der Schwäche, er hätte sich eines Sieges nicht sicher sein können. In der Fraktionssitzung sagt Laschet, er habe als Spitzenkandidat Fehler gemacht. "Ich bedauere das sehr." Zum Artikel (SZ Plus)

Aiwanger lehnt Entschuldigung ab. Noch prüft der Bundeswahlleiter, ob der Freie-Wähler-Chef mit seinem frühzeitigen Tweet zu Prognosen am Wahlsonntag gegen das Gesetz verstoßen hat. In der Koalition herrscht miese Stimmung - auch weil die CSU die FW für ihr schlechtes Wahlergebnis verantwortlich macht. Zum Artikel (SZ Plus)

Der Wille zum Wechsel war da - aber nicht überall. Die Daten zu dieser historischen Bundestagswahl zeigen, wo die Bruchlinien verlaufen und wo politische Konflikte lauern. Das ganze Ausmaß des Einbruchs der Union um fast neun Prozentpunkte wird erst so richtig deutlich, wenn man die Ergebnisse auf Wahlkreisebene betrachtet. Die Union fährt in jedem einzelnen Wahlkreis im Vergleich zur Wahl 2017 Verluste ein. Zum Artikel (SZ Plus)

Was wichtig ist

Coronavirus - Drosten: "Die Zahlen sehen übel aus". Der Virologe sieht erste Anzeichnen für eine nahende Winterwelle in Deutschland. Für Mitte Oktober rechnet er mit dem Beginn und in der Folge erneut einem exponentiellen Wachstum der Neuinfektionen. Die derzeitige Beruhigung der bundesweiten Corona-Infektionszahlen hält er für ein vorübergehendes Phänomen. Das Robert-Koch-Institut registriert 11 780 Neuinfektionen, die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 61. Zum Artikel

Studie: In der Pandemie vertrauen die Menschen am ehesten der Wissenschaft. Dieses Vertrauen erwies sich als Schlüssel zur Akzeptanz der Corona-Maßnahmen: Menschen, die Forschung große Bedeutung einräumten, hielten sich tendenziell auch stärker an die Corona-Regeln. Sie waren auch eher zur Impfung bereit. Im Schnitt vertrauten 84 Prozent aller Studienteilnehmer Wissenschatlern und Wissenschaftlerinnen. Zum Artikel

Abzug aus Afghanistan: Generäle widersprechen Biden. Der US-Präsident hatte gesagt, "niemand" habe ihm empfohlen, etwa 2500 Soldaten bis zum vollständigen Abzug in Afghanistan zu lassen. In einer Anhörung vor dem US-Senat haben zwei Generäle eine andere Erinnerung. General McKenzie erklärt, sein Rat an Biden sei von der Überzeugung geprägt gewesen, dass ein zu schneller Truppenabzug schlecht sei. General Milley pflichtet ihm bei. Zum Artikel

Youtube löscht deutsche Kanäle von RT. Das vom russischen Staat finanzierte Auslandsfernsehen steht seit Längerem in der Kritik, Propaganda zu verbreiten. Youtube zufolge hat der Sender mehrfach Fehlinformationen über die Corona-Pandemie publiziert und ein Verbot, neue Inhalte zu veröffentlichen, umgangen. Nun wird RT DE dauerhaft gesperrt. Die Chefredakteurin von RT in Moskau kritisiert den Schritt und spricht von einem "Medienkrieg". Zum Artikel

Vulkanausbruch auf La Palma: Die Lava erreicht das Meer. Auf Bildern ist zu sehen, wie sich die orange glühende Masse wasserfallartig über Klippen in den schwarzen Atlantik ergießt und dabei Rauch und Dampfschwaden aufsteigen. Jetzt wird befürchtet, dass sich giftige, mit Salzsäure versetzte Gase bilden könnten. Deswegen bleibt eine Ausgangssperre für vier Ortsteile der spanischen Insel bestehen. Betroffen sind etwa 300 Menschen. Zum Artikel

Deutsche bekommen mehr Pakete - und müssen mehr bezahlen. Jeder Deutsche erhält einer Studie zufolge im Schnitt fast 50 Pakete pro Jahr - Menschen in anderen Ländern ordern sogar noch mehr. Im Pandemie-Jahr stieg die Zahl der Lieferungen nocheinmal deutlich an. Die Paketdienste reagieren mit höheren Preisen. Zum Artikel

Champions League: BVB gewinnt gegen Sporting Lissabon. Den Siegtreffer zum 1:0 für die Dortmunder erzielt Neuzugang Malen. RB Leipzig verliert im eigenen Stadion gegen Brügge mit 1:2 und bleibt in der Gruppenphase weiter punktlos. Real Madrid blamiert sich gewaltig und unterliegt dem krassen Außenseiter Sheriff Tiraspol aus Moldau. Der FC Liverpool von Trainer Klopp besiegt Porto klar mit 5:1. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen:

Bester Dinge

Zu Tränen gerührt, nicht geschüttelt. Wenn ein Geheimagent Abschied nimmt, darf er auch mal weinen. Ein echter Held kann, ja, muss sich das leisten. Zum Artikel