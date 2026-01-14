Zum Hauptinhalt springen

SZ am AbendNachrichten vom 14. Januar 2026

Lesezeit: 1 Min.

US-Präsident Donald Trump spricht, während Vizepräsident J. D. Vance (li.) und Außenminister Marco Rubio zuhören.
US-Präsident Donald Trump spricht, während Vizepräsident J. D. Vance (li.) und Außenminister Marco Rubio zuhören.

Was heute wichtig war.

Von Leopold Zaak

Was heute wichtig war

Trump bekräftigt vor Gesprächen Anspruch auf Grönland. Wenige Stunden vor einem Treffen zwischen Vertretern Dänemarks, Grönlands und der USA macht der US-Präsident seine Gebietsansprüche noch einmal klar. „Alles andere ist inakzeptabel“. Die Nato-Mitgliedschaft der zu Dänemark gehörigen Insel sei kein ausreichender Schutz, schreibt er bei Truth Social. Zum Liveblog zur US-Politik

Gewalt der Behörden stoppt offenbar Proteste in Iran. Wohl eingeschüchtert von der massiven Gewalt und den vielen Todesopfern gibt es in Iran kaum noch größere Demonstrationen. Noch am Mittwoch will das Regime mit Hinrichtungen von Demonstrierenden beginnen. US-Präsident Trump ruft die Regimegegner zum Durchhalten auf und kündigt Hilfe an. Ob er damit eine militärische Intervention meint, bleibt unklar. Zum Artikel (SZ Plus)

  • 26 Jahre alter Demonstrant soll hingerichtet werden
  • MEINUNG Sie zeigen einen Mut, der den meisten Menschen zum Glück fremd sein darf (SZ Plus)

Selenskij räumt schwere Lage in der Ukraine ein. Der ukrainische Präsident spricht von Problemen an der Front und im Hinterland. Das Stromnetz sei durch die russischen Angriffe stark beschädigt. Das Wetter stelle die ukrainische Armee zusätzlich vor „außerordentliche Herausforderungen“, sagt er mit Blick auf die zweistelligen Minustemperaturen. Zum Artikel (SZ Plus)

Widerspruch gegen Söders Bundesländer-Vorstoß. CSU-Chef Markus Söder würde kleine Bundesländer gerne mit anderen zusammenlegen. „Größere Einheiten sind erfolgreicher als kleine“, argumentiert er. Der CDU-Spitzenkandidat für die Wahl in Sachsen-Anhalt, Sven Schulze, widerspricht: „Es wird bei uns kein Bundesland Mitteldeutschland geben“, sagt er. Zum Artikel

Justizopfer Manfred Genditzki bekommt 1,3 Millionen Euro Entschädigung. 13 Jahre saß der frühere Hausmeister unschuldig im Gefängnis. Dafür forderte er Geld, umgekehrt sollte er für „Kost und Logis“ bezahlen. Nun hat er sich mit dem Freistaat geeinigt. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen

© SZ - Rechte am Artikel können Sie hier erwerben.
Alle Nachrichten im Überblick
