Graichen plant Rückkehr in die Energie- und Klimapolitik. Als Staatssekretär von Robert Habeck wollte Patrick Graichen das Heizungsgesetz auf den Weg bringen. Zwei Jahre später spricht er erstmals über die „Trauzeugen-Affäre“, die zu seiner Entlassung führte. Graichen räumt einen persönlichen Fehler ein und berichtet, seine Familie habe ihn nach dem Absturz aufgefangen. Nun arbeite er daran, wieder in die Politik einzusteigen. Zum Interview (SZ Plus)