Was wichtig ist und wird.

Von Kassian Stroh

Was heute wichtig ist

EU-Kommission verhängt Milliardenstrafe gegen Google - Trump wettert. Wegen Wettbewerbsverstößen im Online-Werbemarkt soll Googles Mutterkonzern 2,95 Milliarden Euro zahlen. Eine politisch brisante Entscheidung - der US-Präsident droht bereits mit höheren Zöllen. Zum Artikel (SZ Plus)

EXKLUSIV Alkopops sind zurück - Gesundheitsforscher schlagen Alarm. Der Umsatz mit alkoholischen Fertigmixgetränken ist in nur zwei Jahren um 20 Prozent gestiegen. Auffällig ist: Die neuen Produkte weisen stets einen Alkoholgehalt von zehn Prozent auf. Das könnte an einer speziellen Strafsteuer liegen. Zum Artikel (SZ Plus)

Statt Steuererhöhungen: Zoll-Gewerkschaft fordert, kriminelle Vermögen zu konfiszieren. Der Chef der Gewerkschaft der Polizei im Zoll, Frank Buckenhofer, kritisiert die Steuererhöhungspläne von Bundesfinanzminister Klingbeil scharf. Diese habe vor, arbeitende Menschen zu belasten und Kriminelle in Ruhe zulassen. Stattdessen müsse man radikal umdenken und Straftätern schneller ihr Vermögen wegnehmen. Zum Artikel (SZ Plus)

Palmer debattiert mit der AfD und erregt großes Aufsehen. Nach seinem Austritt bei den Grünen prophezeiten dem Tübinger Oberbürgermeister viele den Absturz in die Bedeutungslosigkeit. Weit gefehlt. In Baden-Württemberg dominiert er mal wieder die politische Agenda und beflügelt vor der Landtagswahl 2026 die Fantasien - unter anderem weil er versucht, den Spitzenkandidaten der rechten Partei zu entzaubern. Zum Artikel (SZ Plus)

Weitere wichtige Themen