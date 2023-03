Von Philipp Saul

Was heute wichtig ist

Giffey plant in Berlin offenbar Koalition mit der CDU. Unbestätigten Medienberichten zufolge will sie dem SPD-Landesverband an diesem Mittwoch vorschlagen, Koalitionsverhandlungen mit den Konservativen aufzunehmen. In einem schwarz-roten Bündnis würde die Regierende Bürgermeisterin ihr Amt wohl verlieren. Die Linkspartei will die Koalition mit SPD und Grünen fortsetzen. Zum Artikel

Historisch bedeutsame Telefonate des Kanzlers werden nicht mitgeschnitten. Gespräche mit beispielsweise dem russischen Präsidenten Putin werden nur stichpunktartig festgehalten. Eine Änderung müsste in der gemeinsamen Geschäftsordnung der Bundesministerien vorgenommen werden. Archivare warnen vor Lücken für Historiker. Zum Artikel (SZ Plus)

Baerbock stellt Papier zur feministischen Außenpolitik vor. Mit zehn Leitlinien will das Auswärtige Amt eine weltweite Gleichberechtigung von Frauen und anderen marginalisierten Gruppen stärker in seiner Arbeit verankern. So sollen etwa Frauen systematisch an Friedensprozessen beteiligt und sexualisierte Gewalt in Konflikten besser bekämpft werden. In einer feministischen Entwicklungspolitik will SPD-Ministerin Schulze die neu zugesagten Projektmittel zur Förderung von Gleichberechtigung bis 2025 massiv auf mehr als 90 Prozent erhöhen. Zum Artikel (SZ Plus)

Mindestens 32 Tote bei Zugunglück in Griechenland. In Mittelgriechenland kollidiert in der Nacht ein Personenzug mit einem Güterzug. Es gibt Dutzende Tote und Verletzte. Rettungsmannschaften versuchen, in zerschellten Waggons Überlebende zu finden. Zur Zeit der Kollision befanden sich Medienberichten zufolge 350 Passagiere und 20 Eisenbahner in den Zügen. Zum Artikel

Lukaschenko besucht China. International ist Belarus weitgehend isoliert. Da kommt dem Machthaber die Einladung aus China gerade recht. Sie kann auch als Signal an Russlands Präsidenten Putin verstanden werden. Lukaschenko hat stets versucht, sich Optionen außerhalb Russlands zu schaffen. Von Peking erhofft er sich einen Ausbau der Handelsbeziehungen und dringend nötige chinesische Investitionen. Zum Artikel

Preisbremsen für Energie treten in Kraft. Seit Monaten wurden die Energiepreisbremsen für Strom, Gas und Wärme diskutiert. Von diesem Mittwoch an greifen sie für alle Verbraucher, die besonders hohe Preise für ihre Energie bezahlen müssen. Die Abschlagszahlungen verringern sich nun. Rückwirkend gibt es auch eine Entlastung für Januar und Februar. Die wichtigsten Fragen und Antworten. Zum Artikel (SZ Plus)

Weitere wichtige Themen: