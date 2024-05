Berlin: SPD-Politikerin Giffey bei tätlichem Angriff verletzt. Ein Mann habe die frühere Regierende Bürgermeisterin am Dienstagnachmittag in einer Bibliothek unvermittelt "von hinten mit einem Beutel, gefüllt mit hartem Inhalt, attackiert und am Kopf sowie am Nacken getroffen", teilen Polizei und Staatsanwaltschaft Berlin mit. Der Staatsschutz ermittele. Giffey sei kurzzeitig in einer Klinik ambulant behandelt worden. Zum Artikel

Krieg in Nahost: Neue Verhandlungen nach Israels Vorstoß in Rafah. Nach dem Vorrücken der israelischen Armee in die Stadt Rafah im Süden des Gazastreifens sagt der Kommunikationsdirektor des Nationalen Sicherheitsrats der USA Kirby, dass die Differenzen beider Seiten in einer Verhandlung über eine mögliche Waffenruhe geschlossen werden können. Die Hamas hatte am Montagabend ihre Zustimmung zu einem Verhandlungsvorschlag erklärt. Netanjahu und den USA weisen diese Darstellung allerdings zurück. Zum Liveblog

USA: Prozess gegen Trump in Dokumenten-Affäre verschiebt sich. In der Affäre um die Mitnahme geheimer Regierungsdokumente hat die Richterin - einst von Trump ernannt - den für 20. Mai geplanten Prozessauftakt aufgehoben. Grund dafür seien offene Rechtsfragen. Damit gilt als unwahrscheinlich, dass der Prozess noch vor der Präsidentenwahl im November beginnt. Die Entscheidung ist ein Erfolg für den Republikaner, da dieser versucht, einen möglichen Prozessbeginn so weit wie möglich hinauszuzögern. Zum Artikel

Champions League: Borussia Dortmund zieht in Finale einDie 2000 mitgereisten Dortmunder Fans feiern einen 1:0-Sieg, den sich die Mannschaft von Terzic mit hohem Einsatz, einem starken Team-Auftritt und einem Treffer des überragenden Hummels verdient hat. Im Finale in Wembley trifft sie auf den Sieger des zweiten Halbfinales zwischen dem FC Bayern und Real Madrid, das an diesem Mittwoch ausgespielt wird. Zum Artikel (SZ Plus)

Weitere wichtige Themen:

Krieg in der Ukraine: Auch Belarus übt Einsatz taktischer Atomwaffen

Klimawandel: Globale Temperaturen erreichen im April neuen Rekord