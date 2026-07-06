SPD und Union einigen sich auf Sparpaket für Krankenkassen. Der Bundeszuschuss aus Steuermitteln wird kaum noch gekürzt, mitfinanzieren soll das eine neue Steuer auf zuckerhaltige Getränke. Ehepartner ohne eigenen Job müssen künftig einen kleinen Beitrag zahlen, Eltern mit Kindern unter zwölf Jahren sind ausgenommen. Ende der Woche soll der Bundestag abstimmen. Zum Artikel

In der EU verbotene Pestizide gelangen über Kaffee zurück nach Europa. Europäische Konzerne dürfen Pflanzenschutzmittel, die in der EU verboten sind, weiter herstellen und ins Ausland verkaufen. Dort werden Kaffeepflanzen damit behandelt und die Rückstände können so wieder nach Europa zurückkehren. Eine Studie warnt vor diesem Effekt, die EU-Kommission hat für Herbst einen Gesetzentwurf angekündigt. Zum Artikel

Heftige Luftangriffe auf Kiew und andere Regionen. Kurz nach Mitternacht löst die Flugabwehr in fast allen Landesregionen Luftalarm aus. Besonders Kiew ist von den Angriffen betroffen. Es gibt Tote und Verletzte. Zum Liveblog über den Krieg in der Ukraine

10 000 Menschen in Südfrankreich vor Waldbränden in Sicherheit gebracht. Westlich von Perpignan mussten 26 Ortschaften evakuiert werden. Die erste Pyrenäen-Etappe der Tour de France findet deshalb ohne Zuschauer statt. Auch in Griechenland, Portugal und Spanien kämpfen Feuerwehren infolge der Hitzewellen gegen Großbrände. Zum Artikel

Alles zur Fußball-WM

Trump bestätigt Telefonat mit Infantino im Fall Balogun. „Ich habe lediglich ‌um eine Überprüfung gebeten, weil ich nicht glaube, dass es ein Foul war“, sagt der US-Präsident vor Journalisten. Die ausgesetzte Sperre für den US-Stürmer nach der Intervention Trumps beschäftigt den Fußball: Unter anderem die europäische Uefa und der belgische Fußballverband äußern deutliche Kritik. Zum Liveblog

England hat jetzt „Karma“. „Zu schön, um wahr zu sein“: Das Team von Trainer Tuchel überwindet beim 3:2 gegen Mexiko den Fluch des Aztekenstadions – und darf weiter vom zweiten WM-Titel träumen. Zum Artikel

Jürgen Klopp und seine drei Rollen. Am Sonntagabend wechselt der mutmaßlich neue Bundestrainer bei Magenta TV mühelos die Rollen. Ist das brillantes Fußball-Fernsehen oder doch ein Dauer-Bewerbungsgespräch? Zum Artikel

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