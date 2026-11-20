Junge Menschen demonstrieren in Dutzenden Städten. Die Protestierenden fordern unter anderem faire Bildungspolitik und lehnen Kürzungen im Sozialbereich sowie eine Wehrpflicht ab. Die Sorge vor Ausschreitungen bleibt. Zum Artikel

Klimagipfel in Antalya: Alte Konflikte brechen auf. Auf der Klimakonferenz COP31 fordern Entwicklungsländer wie Ghana und Panama mehr Unterstützung, während Europa kein zusätzliches Geld bereitstellt. Die USA zahlen gar nicht mehr. Zum Artikel

Regierung in Warschau: Russische Flugobjekte verletzen polnischen Luftraum. Der polnische Verteidigungsminister Władysław Kosiniak-Kamysz spricht von Marschflugkörpern und einer Drohne. Sie stürzen in Polen ab. Warschau wirft Moskau eine „weitere Provokation“ vor. Zum Liveblog

Bundesrat beschließt Frühstartrente. Kinder ab sechs Jahren bekommen künftig pro Monat zehn Euro vom Staat für ihre Altersvorsorge. Auch die Notfallversorgung soll reformiert werden. Das Kita-Startchancengesetz stoppt der Bundesrat. Zum Liveblog

Annalena Baerbock wird Beraterin. Die frühere Außenministerin der Grünen heuert als Senior Advisor bei der Kommunikationsberatung FGS Global an. Nur ein Nebenjob, aber einer, der Einfluss auf ihre weitere Polit-Karriere haben könnte. Zum Artikel

EU einigt sich mit Briten auf Projekte für Wiederannäherung. Die Einigung sieben Jahre nach dem Brexit sieht unter anderem vor, Kontrollen im Lebensmittelhandel abzubauen und eine begrenzte Freizügigkeit für junge Menschen zu regeln. Zum Artikel

Schauspielerin wirft Depardieu Vergewaltigung und Houellebecq Beihilfe vor. Die französische Justiz ermittelt gegen den Schauspieler Gérard Depardieu und den Schriftsteller Michel Houellebecq. Es geht um einen Vorfall an einem Filmset. Zum Artikel

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