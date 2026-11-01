Proteste der Generation Z: Ausschreitungen nach zunächst friedlichen Demonstrationen. Am Wochenende demonstrierten zehntausende junge Menschen in mehr als 30 deutschen Städten für Bildung, soziale Gerechtigkeit und gegen die Wehrpflicht. In der Nacht auf Sonntag eskalierten die Proteste in Frankfurt und Köln: 17 Geschäfte wurden beschädigt, über 100 Polizisten verletzt und 54 Personen festgenommen. Die Organisatoren von „Gen Z regelt" distanzieren sich von der Gewalt und planen für den 20. November die Beteiligung an europaweiten Protesten. Zum Artikel

Linke stimmt für Koalitionsverhandlungen. Der Berliner Landesverband der Linken hat auf einem außerordentlichen Parteitag für die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen mit Grünen und SPD gestimmt. Draußen ist man offenbar anderer Meinung: Vor der Veranstaltungshalle protestierten Demonstranten gegen eine Regierungsbeteiligung und forderten den Rücktritt des gesamten Landesvorstands der Berliner Linken. Zum Artikel

Deutschland verfehlt Ziele für Gasspeicher-Füllstände. Deutschlands Gasspeicher sind Anfang November nur zu knapp 62 Prozent gefüllt, obwohl 80 Prozent angestrebt waren. Die Bundesnetzagentur sieht die Versorgungssicherheit dennoch nicht gefährdet, der Speicherbetreiber-Zusammenschluss Ines warnt jedoch vor möglichen Versorgungslücken im Januar. Zum Artikel

Der Streit um das polnische Verfassungsgericht eskaliert. Im Machtkampf um Polens Verfassungsgericht ist keine Annäherung in Sicht. Sowohl die proeuropäische Regierung von Donald Tusk als auch der rechtskonservative Präsident Karol Nawrocki beharren auf ihren Standpunkten. Die Regierung Tusk beabsichtigt die Unabhängigkeit des Gerichts wiederherzustellen. Die rechte Opposition wehrt sich dagegen. Nachdem Nawrocki sich am Wochenende nachts gewaltsam Zugang zum Gericht verschafft hatte, ist der Streit weiter eskaliert. Zum Artikel

Laut FBI steckt Nordkorea hinter Hackerangriff auf Kryptobörse Binance. Experten sprechen vom größten Hackerangriff auf eine Börse für Digitalwährungen. Der Schaden wird auf 6,3 Milliarden US-Dollar geschätzt. Jetzt äußert sich die US-Bundespolizei zum Verdacht auf die Hinterleute. Zum Artikel

Produzentinnen-Legende Regina Ziegler ist tot. Sie zählte zu den prägenden Persönlichkeiten der deutschen Film- und TV-Branche und war die erste Frau, die in Deutschland eine Produktionsfirma gründete. Im Lauf ihrer Karriere produzierte sie mehr als 500 Filme und Serien. Am Sonntagmorgen ist Ziegler nun im Alter von 82 Jahren gestorben.Zum Artikel

Einschränkungen für Kliniken wegen knapper Blutkonserven. Bei Unfällen, Chemotherapien oder Operationen ist Spenderblut unerlässlich. Doch die Bestände schrumpfen. In mehreren Bundesländern werden die Blutkonserven knapp. Betroffen sind Thüringen, Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen und Bremen. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen

Alles zum Krieg in der Ukraine

Russland schürt Zweifel an Zustandekommen eines Dreiertreffens. Eine kurze Waffenruhe bei Oleschky ermöglichte die Evakuierung einiger Hundert Menschen und Anfang November sollen Gespräche zwischen Ukraine, Russland und den USA stattfinden. Doch die Positionen liegen weit auseinander. Selenskij signalisiert für Verhandlungen Kompromissbereitschaft beim Einfrieren der Frontlinie, während Russland seine Maximalforderungen nicht verändert hat. Zum Artikel

„Es fällt mir schwer, dies eine Evakuierung zu nennen“. Nach Monaten des Hungers sind am Wochenende aus der umkämpften Stadt Oleschky Menschen in Sicherheit gebracht worden. Warum Friedensnobelpreisträgerin Oleksandra Matwijtschuk trotzdem skeptisch ist. Zum Artikel

Lawrow wirft Wadephul „Familienfoto-Diplomatie“ vor. Am Rande eines G-20-Treffens kritisiert der russische Außenminister seinen deutschen Amtskollegen. Die Probleme mit den USA seien trotz Diesel-Deals ungelöst. Zum Newsblog Aktuelles LexikonWas sind „Patriot“-Raketen?