Israel feiert Freilassung der Geiseln. Nach über zwei Jahren entlässt die Hamas die letzten 20 lebenden Geiseln aus der Gefangenschaft. Sie werden in Israel mit Jubel und Freudentränen empfangen. Auch die Freilassung palästinensischer Häftlinge hat begonnen. Zum Artikel (SZ Plus)

Trump beschwört vor der Knesset Aufbruch für den Nahen Osten. Der Empfang in Israel ist ein persönlicher Triumph für den US-Präsidenten. Vor der Knesset erklärt Trump den Gaza-Krieg für beendet und sendet ein Signal an den Erzfeind Iran. Was er dabei bewusst herunterspielt: Der Gaza-Konflikt ist noch längst nicht beigelegt. Zum Artikel (SZ Plus)

MEINUNG Seinen Retter kann sich niemand aussuchen (SZ Plus)

Die Hamas versucht, die Kontrolle zurückzubekommen. In Gaza und im Westjordanland werden freigelassene Palästinenser mit großem Jubel empfangen. Doch die Hamas zeigt mit einer brutalen Machtdemonstration, dass sie nicht vorhat, einfach zu verschwinden. Am Wochenende tötete sie knapp 30 Mitglieder eines Clans, der dem „Islamischen Staat“ nahesteht, und dem sie vorwirft, gemeinsame Sache mit den israelischen Besatzern gemacht zu haben. Zum Artikel (SZ Plus)

Was heute wichtig war

Nobelpreis für Wirtschaft ehrt Forschung zu stetigem Wirtschaftswachstum. Ausgezeichnet werden drei Professoren aus den USA und Frankreich, die Innovationen und Wachstum erklären: Joel Mokyr (USA) hat Faktoren identifiziert, die für stetiges Wachstum notwendig sind. Philippe Aghion (Frankreich) und Peter Howitt (USA) haben ein mathematisches Modell entwickelt, das beschreibt, wie Innovationen Wirtschaftswachstum vorantreiben können. Zum Artikel (SZ Plus)

Deutsche Geheimdienste warnen vor Eskalation mit Russland. Drohnen, Attentate, Brandsätze in Flugzeugen: Der deutsche Auslandsgeheimdienst sieht eine erhebliche Gefahr, dass der Konflikt mit Russland weiter eskaliert. BND-Chef Jäger warnt bei einer öffentlichen Anhörung im Bundestag vor einem möglichen Angriff Moskaus auf die Nato schon vor 2029. Zum Artikel (SZ Plus)

WHO schlägt Alarm – bei jeder sechsten Infektion versagt das Antibiotikum. Die Weltgesundheitsorganisation warnt in einem neuen Report vor dem wachsenden Ausmaß von Resistenzen. Das bedrohe die Gesundheit von Menschen auf der ganzen Welt. Ärzte müssen zunehmend Notfallmedikamente nutzen, die teurer und weniger gut verträglich sind. Zum Artikel

Was sonst noch wichtig war