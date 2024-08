Frau von Trumps Vize: Usha Vance gibt ihren hochkarätigen Anwaltsjob auf und will ihrem Ehemann jetzt als Hausfrau den Rücken freihalten (SZ Plus)

USA verlegen weiteres Militär nach Nahost. Das Pentagon teilt mit, dass Kampfjets und Kriegsschiffe in die Region gebracht werden. Es gehe darum, die Verteidigung Israels zu unterstützen und auf die „sich entwickelnde Krise“ in der Region reagieren zu können. Außerdem gibt es neue Details zur gezielten Tötung von Hamas-Auslandschef Hanija. Zum Liveblog zum Krieg in Nahost

US-Verteidigungsminister kippt Deal mit Hintermännern von 9/11. Am Mittwoch hatten sich das Militärgericht und die Angeklagten geeinigt: Gegen ein Schuldeingeständnis sollten sie der Todesstrafe entgehen. An dem Deal gab es viel Kritik, auch von Angehörigen der Opfer. Nun kassiert Verteidigungsminister Austin die Abmachung. Damit droht den Drahtziehern der Anschläge wieder die Todesstrafe. Zum Artikel

Freigelassene Kreml-Gegner wollen weiter gegen "Putins Regime" kämpfen. Nach dem beispiellosen Gefangenenaustausch zwischen Russland und den USA sowie anderen westlichen Staaten äußern sich erstmals die freigelassenen russischen Oppositionellen. Einer unterstreicht dabei: Er wollte gar nicht ausgetauscht werden. Zum Artikel

Anhaltende Krawalle im Vereinigten Königreich. Die Ausschreitungen nach der Bluttat von Southport halten an und lassen Forderungen laut werden, die rechtsextreme English Defence League zu verbieten. Premier Keir Starmer hat mittlerweile angekündigt, die Polizei werde größere Handlungsfreiheit im Umgang mit und Ahndung von gewaltsamen Unruhen bekommen. Zum Artikel (SZ Plus)

Adele gibt Auftaktkonzert in München. Huch, da fühlt jemand was auf der Bühne. Adele ist nervös, flucht und weint bei ihrem ersten Konzert in der eigenen Arena. Und zeigt, warum man sie und diesen Wahnsinn lieben muss. Zum Artikel (SZ Plus)

2. Bundesliga: Köln verliert zum Auftakt gegen den HSV. Der Bundesliga-Absteiger startet mit einem Dämpfer in die neue Zweitliga-Saison: Der FC trifft beim 1:2 gegen Hamburg um Ex-Trainer Steffen Baumgart zu spät das Tor.Zum Artikel

Weitere wichtige Themen:

Krieg in der Ukraine: Ukrainisches Kriegsschiff in der Türkei zu Wasser gelassen

Olympische Spiele

Olympia: Marchand gewinnt viertes Gold - und Macron jubelt mit. Frankreichs Ausnahmeschwimmer ist auch über 200 Meter Lagen nicht zu schlagen. Leo Neugebauer ist zur Zehnkampf-Halbzeit Erster – und die deutschen Basketballer zaubern gegen Frankreich. Zum Liveblog

Das bringt Olympia am Samstag. Zu Gold möchten das deutsche Dressur-Team reiten und Oliver Zeidler rudern. Im Schwimmen könnten es Isabel Gose und Florian Wellbrock aufs Podium schaffen – wie auch der Zehnkämpfer Leo Neugebauer. Zum Artikel

Die schnellsten Frauen der Welt laufen 100 Meter um Gold. Wenn sie an diesen Samstagabend um 21.20 Uhr im Olympiafinale antreten, wird im Fernsehen unten am Bildschirmrand eine Zeit eingeblendet sein: 10,49 Sekunden. Das ist der Weltrekord. Er ist sechsunddreißig Jahre alt. Florence Griffith-Joyner lief in den Achtzigern die 100 Meter so schnell wie keine vor ihr und keine nach ihr. Über eine Athletin, die einen vielleicht unsterblichen Rekord hinterlassen hat, und die Zweifel, die ihn bis heute umwehen. Zum Artikel (SZ Plus)

100 Meter der Männer: US-Sprinter Noah Lyles will das Erbe von Usain Bolt antreten

Surfer liefern spektakuläre Bilder. Vor Tahiti halten die Surfer ihr Versprechen und sorgen für Aufnahmen, die auch im weit entfernten Pariser Louvre hängen könnten. In der Nacht von Samstag auf Sonntag deutscher Zeit stehen die Halbfinals und Endläufe an. Über das Ringen mit den Elementen, die fragile Lässigkeit des Wellenreitens und die Macht von Bildern. Zum Artikel (SZ Plus)