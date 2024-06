Rotes Kreuz: Beschuss nahe Büro in Gaza, mehr als 20 Tote. Nach Angaben des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz ist das Büro der Hilfsorganisation in Gaza durch schwerkalibrige Geschosse beschädigt worden. Dabei kamen 22 Menschen ums Leben, 45 wurden verletzt. UN-Generalsekretär Guterres warnt Israel und Libanon vor einer „Katastrophe“. Zum Liveblog zum Krieg in Nahost

Grevesmühlen ringt um Aufklärung. Nach dem fremdenfeindlich motivierten Angriff auf eine Familie aus Ghana sind viele Bewohner der Stadt schockiert und wollen ein Zeichen gegen Rassismus setzen. Handyvideos des Vorfalls zeigen eine Gruppe Heranwachsender, einige in Bomberjacke und Springerstiefel. Rassistische Beleidigungen sind zu hören. Die Gruppe soll zwei Mädchen drangsaliert und sich ein Handgemenge mit den Eltern geliefert haben, der Staatsschutz ermittelt. Zum Artikel (SZ Plus)

Argentiniens Staatschef kommt nach Deutschland. Kein anderer argentinischer Präsident ist in den ersten Monaten im Amt so viel gereist. Dafür gibt Milei viel Geld aus, während er sonst überall im Land sparen will. Am Sonntag wird er von Bundeskanzler Scholz empfangen. Vorher nimmt er - das scheint der Hauptgrund der Reise zu sein - eine Auszeichnung einer früher liberalen Organisation entgegen, die zuletzt immer wieder wegen unzureichender Abgrenzung zur AfD in der Kritik stand. Zum Artikel (SZ Plus)

Meinung: Minimaler Staat, maximaler Markt – Argentinien geht es schlecht und Mileis Formel dagegen ist erprobt und hat stets versagt (SZ Plus)

Barcelona will Ferienwohnungen für Touristen verbieten. Es ist ein drastischer Schritt, den Bürgermeister Jaume Collboni ankündigt: Im Kampf gegen die Wohnungsnot will die spanische Metropole bis Ende 2028 die Vermietung von Ferienwohnungen abschaffen. Die Wohnungen sollen stattdessen Barcelonas Einheimischen zur Verfügung stehen. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen

Bedenken wegen EU-Vorschriften: Apples neue KI-Funktionen vorerst nicht in Europa

Alles zur Fußball-EM

Frankreich und Niederlande trennen sich unentschieden. Ohne Mbappé erreicht Frankreich nur ein 0:0. In der ersten Minute gehen die Niederländer beinahe in Führung, in der 65. Minute schießt Simons den Ball ins französische Netz - der Treffer zählt aber nicht. Frankreich hofft nun auf eine baldige Rückkehr des Kapitäns, der sich in der ersten Partie die Nase gebrochen hatte. Zum Artikel

Österreich gewinnt 3:1 gegen Polen. Das Team von Trainer Rangnick erhält sich durch Tore von Trauner, Baumgartner und Arnautovic eine realistische Chance auf das Achtelfinale. Polen kann zwischenzeitlich durch Piatek ausgleichen, doch auch die Einwechslung des bislang verletzten Stürmers Lewandowski hilft nicht mehr. Das Team scheidet als Erstes bei der EM aus. Zum Artikel

TV-Kritik zur EM: Vor dem Spiel Polen-Österreich geht es bei den Moderatoren von Servus TV viel um das "Spüren"

Deutschland spielt gegen die Schweiz um den Gruppensieg. Der Einzug ins Achtelfinale steht bereits fest, der Gegner allerdings noch nicht. Mit einem Sieg oder einem Unentschieden am Sonntag könnte das DFB-Team die starken Spanier in der nächsten Runde umgehen. Eine wichtige Rolle dürfte Dribbler Musiala zukommen, der bei diesem Turnier bislang zu voller Pracht aufblüht. Zum Artikel (SZ Plus)

Ersatzspieler: Deutschland könnte die glücklichste Bank der Welt haben. Aber wann wird Harmonie leistungsfeindlich? (SZ Plus)

Schweiz: Nach zwei Spielen, taktischen Kniffen und gelungenen Wechseln ist Trainer Yakin einer der Gewinner

Belgien steht gegen Rumänien unter Druck. Seit Jahren gilt das Team als Mitfavorit auf große Titel. In den entscheidenden Momenten entglitt ihm jedoch stets das Spiel. Die Abschlussschwäche in turnierentscheidenden Spielsituationen ist das Kernproblem. Nach einer Niederlage im ersten Spiel sollte die Mannschaft von Trainer Tedesco an diesem Samstag besser treffen, sonst wird es eng mit dem Einzug ins Achtelfinale. Zum Artikel

Olympiastadion Berlin: Polnischer Fan stürzt von Tribüne und verletzt sich schwer

Meinung: Die Stadien sind eine Bühne für Rechtsextreme und Provokateure. Behörden sollten genauer hinschauen (SZ Plus)