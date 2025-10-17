Internationales Team soll offenbar Leichen von Geiseln in Gaza suchen. Weil sich weiterhin mindestens 19 tote Geiseln im Gazastreifen befinden, schickt Israel Medien zufolge ein internationales Team auf die Suche – und blockiert die Öffnung des Grenzübergangs in Rafah. Den wolle man erst freigeben, wenn die sterblichen Überreste aller Geiseln übergeben wurden. Die Hamas behauptet, diese befänden sich in eingestürzten Häusern oder Tunneln. Zum Liveblog zum Krieg in Nahost

EXKLUSIV Die Reform des Bürgergelds spart nur minimal Geld. Trotz der weitreichenden Sanktionsmöglichkeiten, die im Gesetzentwurf für eine neue Grundsicherung enthalten sind, rechnet das Arbeitsministerium von Bas nur mit wenigen Einsparungen. Wie dem Papier zu entnehmen ist, das der SZ vorliegt, erwartet die SPD-Politikerin für das kommende Jahr Einnahmen von 86 Millionen Euro. Von 2028 an sind sogar gewisse Mehrkosten vorgesehen. Zum Artikel (SZ Plus)

Oliver Blume gibt Chefposten bei Porsche auf. Überraschend gibt Blume sein Doppelamt auf: Zehn Jahre stand er an der Spitze des Sportwagenherstellers, seit drei Jahren führt er auch bei Volkswagen die Geschäfte. An dieser Doppelrolle gab es zuletzt deutliche Kritik. Als aussichtsreicher Kandidat für die Nachfolge gilt Michael Leiters, bis April Chef beim britischen Autobauer McLaren. Zum Artikel (SZ Plus)

Europa in Sorge wegen des Treffens von Trump und Putin. Die Ankündigung von Trump, den russischen Machthaber in Ungarn treffen zu wollen, stößt in Brüssel nicht auf Begeisterung. EU-Politiker fürchten, dass Putin den US-Präsidenten wieder auf seine Seite ziehen könnte. Und gegenüber EU- und Nato-Mitglied Ungarn wird die Stimmung in Brüssel feindseliger. Ministerpräsident Orbán habe sich von den Werten und Interessen Europas verabschiedet, inzwischen ist sogar von einem „Feindstaat“ die Rede, der Europa „erpresst“. Zum Artikel (SZ Plus)

Nord-Stream-Sabotage: Polen lehnt Auslieferung eines Verdächtigen ab. Drei Jahre nach den Anschlägen auf die Nord-Stream-Pipelines in der Ostsee darf einer der mutmaßlichen Beteiligten nicht von Polen an Deutschland ausgeliefert werden. Das entscheidet ein Gericht in Warschau. Zum Artikel

Ende der „Turbo-Einbürgerung“ besiegelt - fünf Jahre für deutschen Pass. Die rasche Einbürgerung nach drei Jahren für besonders gut integrierte Ausländer wird künftig nicht mehr möglich sein. Das hat nach dem Bundestag nun auch der Bundesrat beschlossen. Zum Artikel

Dax bricht ein. Die Kurse in Frankfurt liegen um mehr als zwei Prozent im Minus. Grund für die Entwicklung sind Probleme von zwei Regionalbanken in den USA. Dort sowie in Japan reagieren Anleger ebenfalls mit Verkäufen. Der Fall weckt offenbar Erinnerungen an die Bankenkrise in den USA im Jahr 2023. Damals musste die Notenbank Fed mehrere US-Regionalbanken retten. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen des Tages: