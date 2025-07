Ex-Biathletin Laura Dahlmeier bei Bergunfall schwer verunglückt. Die zweimalige Olympiasiegerin sei am 6069 Meter hohen Laila Peak in Pakistan von einem Steinschlag getroffen worden, teilt ihr Management mit. Wegen Problemen mit der Bergungsarbeit habe bislang noch niemand zu ihr vordringen können; bei einem Hubschrauberüberflug seien keine Lebenszeichen festgestellt worden. Zum Artikel

EXKLUSIV Rotes Kreuz: Deutschland ist für Krisenfall nicht gerüstet. Während die Bundeswehr Milliarden investiert, kommt die Zeitenwende im Zivilschutz nicht voran. Deutschlands größte Hilfsorganisation fordert nun Milliarden für den Umbau von U-Bahnhöfen zu Schutzräumen und das Anlegen von Vorräten. Zum Artikel (SZ Plus)

Grüne-Jugend-Chefin Nietzard hört auf. Nach einer Reihe verunglückter Tweets teilt Nietzard teilt mir, sie wolle nicht erneut für das Amt kandidieren. In der Partei ist sie wegen ihrer provokanten Äußerungen und Aktionen schon länger umstritten. Eigene Fehler sieht sie nicht. Stattdessen macht sie den Grünen schwere Vorwürfe. Zum Artikel (SZ Plus)

IWF hält Mini-Wachstum in Deutschland 2025 für möglich. Zuletzt zeigte sich der Internationale Währungsfonds in Bezug auf das Wachstum in Deutschland skeptisch. Nun haben die Konjunkturexperten nochmal neu gerechnet und ihre Prognose leicht nach oben korrigiert. Gründe sind geringere US-Zölle als befürchtet und das Milliardenpaket für Infrastruktur und Verteidigung. Zum Artikel

Söder droht mit Ausstieg Bayerns aus Länderfinanzausgleich. Bayern zahlt mit großem Abstand am meisten in den Ländertopf – alleine in diesem Jahr schon sechs Milliarden Euro. „Das machen wir nicht mehr mit“, sagt der Ministerpräsident. Spätestens in fünf Jahren sei Schluss mit den Überweisungen. Zum Artikel

Zwölf Paviane im Nürnberger Tiergarten getötet. Am Dienstag ist der Zoo geschlossen – am Nachmittag wird bestätigt: Zwölf Affen leben nicht mehr. Zwischenzeitlich hatten Tierrechtsaktivisten das abgesperrte Gelände gestürmt, auch ein großes Polizeiaufgebot konnte sie nicht davon abhalten. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen