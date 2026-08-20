Verbraucherschützer warnen vor steigenden Gaspreisen. Die deutschen Gasspeicher sind deutlich leerer als im Vorjahr. Die Netzbetreiber zweifeln, dass die Speicherziele noch erreicht werden können. Die Energiepreise könnten steigen. Zum Artikel

US-Finanzminister muss Anleihemärkte stützen. Die USA sitzen auf Rekordschulden, die Börsen verlangen immer höhere Zinsen. Das hat auch negative Auswirkungen auf die deutsche Haushaltsplanung. Zum Artikel

Moderna und Merck melden Erfolg bei Impfung gegen Krebs. Ein personalisierter mRNA-Impfstoff hat in einer wichtigen Studie gegen schwarzen Hautkrebs erste positive Ergebnisse gezeigt. Die Kombination aus dem mRNA-Impfstoff Intismeran und dem Krebsmedikament Keytruda senkte das Rückfallrisiko nach einer Operation deutlich. Zum Artikel

Massiver russischer Angriff auf Kiew. Nach Behördenangaben gibt es viele Tote und Verletzte. In einem Kiewer Stadtteil werden die oberen Etagen eines neunstöckigen Wohnhauses zerstört. Auch ein Kinderkrankenhaus wird beschädigt. Zum Liveblog zum Krieg in der Ukraine

Umweltminister Schneider in Tschernobyl: Lecks am Unglücksreaktor "ernsthafte Gefahr für Deutschland“

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