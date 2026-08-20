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SZ am AbendNachrichten vom 20. August 2026

Wo bleibt das Gas? Vor dem nahenden Herbst sind die Speicherstände niedrig.
Wo bleibt das Gas? Vor dem nahenden Herbst sind die Speicherstände niedrig. Jan Woitas/dpa

Was heute wichtig war.

Von Juri Auel

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Was heute wichtig war

Verbraucherschützer warnen vor steigenden Gaspreisen. Die deutschen Gasspeicher sind deutlich leerer als im Vorjahr. Die Netzbetreiber zweifeln, dass die Speicherziele noch erreicht werden können. Die Energiepreise könnten steigen. Zum Artikel

US-Finanzminister muss Anleihemärkte stützen. Die USA sitzen auf Rekordschulden, die Börsen verlangen immer höhere Zinsen. Das hat auch negative Auswirkungen auf die deutsche Haushaltsplanung. Zum Artikel

Moderna und Merck melden Erfolg bei Impfung gegen Krebs. Ein personalisierter mRNA-Impfstoff hat in einer wichtigen Studie gegen schwarzen Hautkrebs erste positive Ergebnisse gezeigt. Die Kombination aus dem mRNA-Impfstoff Intismeran und dem Krebsmedikament Keytruda senkte das Rückfallrisiko nach einer Operation deutlich. Zum Artikel

Massiver russischer Angriff auf Kiew. Nach Behördenangaben gibt es viele Tote und Verletzte. In einem Kiewer Stadtteil werden die oberen Etagen eines neunstöckigen Wohnhauses zerstört. Auch ein Kinderkrankenhaus wird beschädigt. Zum Liveblog zum Krieg in der Ukraine

  • Umweltminister Schneider in Tschernobyl: Lecks am Unglücksreaktor "ernsthafte Gefahr für Deutschland“

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