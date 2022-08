Von Leopold Zaak

Was heute wichtig ist

Gas-Umlage sorgt vor der Einführung für Streit. In wenigen Tagen soll bekannt werden, wie hoch der Betrag ist, mit dem die Verbraucher die Mehrkosten für den Gasimport ausgleichen sollen. Aber der Mechanismus ist nicht unumstritten. Verbraucherschützer und Stadtwerke rechnen teils mit einer Vervierfachung des Gaspreises. Und es werden erste Forderungen laut, die Umlage abzuschaffen und über Steuermittel zu finanzieren. Zum Artikel (SZ Plus)

Lufthansa und Verdi einigen sich auf mehr Lohn für Bodenpersonal. Damit kommt es bei der Airline nicht erneut zu einem Streik der Beschäftigten an Check-in oder bei der Abfertigung von Flugzeugen. Die Beschäftigten bekommen zunächst einen Festbetrag in Höhe von 200 Euro monatlich rückwirkend ab dem 1. Juli 2022, ab dem 1. Januar 2023 weitere 2,5 Prozent, mindestens aber 125 Euro monatlich, sowie nochmals 2,5 Prozent ab 1. Juli 2023. Zum Artikel

Drei weitere Frachter sollen ukrainische Häfen verlassen. Die Schiffe sollen am Freitagmorgen aus den beiden Häfen Tschornomorsk und Odessa auslaufen, wie das türkische Verteidigungsministerium und der ukrainische Infrastrukturminister mitteilen. Der Bürgermeister von Charkiw meldet russische Artillerieangriffe. Zum Liveblog

EU ringt um Finanzhilfen für die Ukraine. Die Bundesregierung weist den Vorwurf zurück, die Auszahlung von EU-Hilfen für die Ukraine zu blockieren. Nach den USA hat Deutschland bislang am meisten Geld zur Verfügung gestellt. Zum Artikel

"Junge Menschen konsumieren den Fußball heute ganz anders als früher" DFL-Chefin Donata Hopfen spricht zum Start der neuen Bundesliga-Saison über ihre Haltung zu Reformen im Fußball, die Wichtigkeit von Tiktok und mögliche Auswirkungen der Energiekrise auf die Liga. Zum Artikel (SZ Plus)

RBB-Intendantin Schlesinger gibt Vorsitz in der ARD auf. Damit reagiert sie auf Anschuldigungen, private und geschäftliche Belange vermischt und die Bewirtungen in der eigenen Wohnung abgerechnet zu haben. Zudem geht es um umstrittene Beraterverträge. Wegen der Vorgänge läuft ein Compliance-Verfahren gegen die RBB-Chefin. Die Intendantinnen und Intendanten der anderen Landesrundfunkanstalten begrüßen Schlesingers Entscheidung. Zum Artikel

Bundestagsabgeordnete wollen nach Taiwan reisen. Die Reise des Menschenrechtsausschusses Ende Oktober ist offenbar schon länger geplant. Die USA werfen China angesichts der massiven Militärübungen eine unnötige Eskalation vor. Nancy Pelosi sagt: "Wir werden nicht zulassen, dass China Taiwan isoliert." Zum Artikel

US-Verschwörungserzähler muss Millionen-Strafe zahlen. Der rechte Radiomoderator Alex Jones hatte behauptet, ein Massaker an einer Grundschule in Connecticut mit 20 toten Schulkindern und sechs Lehrern sei von Schauspielern inszeniert worden. Vor Gericht räumt er ein, dass es unverantwortlich von ihm gewesen sei, die Schießerei in der Schule als Falschmeldung zu bezeichnen. Zum Artikel

US-Demokraten schöpfen Hoffnung für Zwischenwahl. Bislang drohte ihnen ein Desaster. Doch die Abstimmung zum Abtreibungsrecht im Bundesstaat Kansas zeigt: Die Demokraten haben ein Thema gefunden, mit dem sie mobilisieren können. Zum Artikel (SZ Plus)

Lauterbach mit Corona infiziert. Der vierfach geimpfte Gesundheitsminister hat einer Mittelung zufolge nur leichte Symptome. Das Robert-Koch-Institut sieht trotz des sinkenden Trends in der Sommerwelle noch große Herausforderungen und ruft zum Impfen auf. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen:

Bester Dinge

Wo der Kellner König ist. In einem Restaurant in Sydney pöbeln die Mitarbeiter die Gäste an - so erfolgreich, dass es nun auch mehrere Filialen in Europa gibt. Zum Artikel